O SLUČAJU 'NEGREIRA'

Pérez: Nije normalno da je Barcelona plaćala 8 milijuna eura potpredsjedniku sudaca!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO

Fran Soto (sadašnji predsjednik Sudačke komisije) nas je zamolio da idemo dalje i zaboravimo 'slučaj Negreira'. Tko će to zaboraviti? Stvarnost je da su oni (uključeni suci) još uvijek tamo, kaže predsjednik Reala

Real Madrid održao je Generalnu skupštinu, a predsjednik Florentino Pérez govorio je o mnogim "gorućim" temama u španjolskom nogometu. Dotakao se i Luke Modrića, ali i skandala koji je španjolski nogomet potresao 2023. godine, a tiče se optužbi na račun Barcelone da je u razdoblju od 2001. do 2018. bivšem potpredsjedniku Tehničkog odbora sudaca, Joséu Maríji Enríquezu Negreiri uplatila oko 8,4 milijuna eura. 

- Nije normalno da je Barcelona plaćala potpredsjedniku sudaca više od 8 milijuna eura tijekom najmanje 17 godina, bez obzira na razlog - rekao je prvi čovjek Reala i dodao da nije slučajno da to razdoblje korespondira s najbojim sportskim uspjesima Barcelone u povijesti. 

Pérez je istaknuo i da su četiri predsjednika Barcelone sudjelovala u plaćanjima te da se Real jedini pojavio na suđenju. Osim toga, dotakao se i sadašnjeg predsjednika Sudačke komisije.

- Fran Soto nas je zamolio da idemo dalje i zaboravimo 'slučaj Negreira'. Tko će to zaboraviti? Stvarnost je da su oni (uključeni suci) još uvijek tamo. To je situacija koja ih sprječava da rade neutralno - rekao je i podsjetio na situaciju iz finala Kupa kralja. 

- Kako je moguće da je, prije finala Kupa, sudac utakmice rekao da će suci poduzeti mjere protiv našeg kluba? Prije finala Kupa kralja? Trebao je biti smijenjen, a nikakve mjere nisu poduzete. 

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Predsjednik Reala govorio je i o Fifi i Uefi, predsjedniku La Lige Javieru Tebasu, promjeni u strukturi vlasništva Reala, a istaknuo je i da smatra da nogomet mora biti besplatan za sve. 

