Perez ostaje predsjednik Reala! Vrijeme je da se uhvati posla...

Florentino Pérez (79) osigurao je novi četverogodišnji mandat kao predsjednik Real Madrida, pobijedivši na izborima koji su po prvi put nakon dva desetljeća imali pravog protukandidata. Sa 65 posto osvojenih glasova, Pérez je porazio poduzetnika Enriquea Riquelmea i ostaje na čelu "kraljevskog kluba" do 2030. godine, potvrđujući svoju dugogodišnju dominaciju, pišu španjolski mediji.

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Izazov nakon sušnih sezona

Izbori, održani 7. lipnja, bili su izravna posljedica dviju uzastopnih sezona bez ijednog velikog trofeja (La Liga, Kup kralja ili Liga prvaka), što je potaknulo samog Péreza da 12. svibnja raspiše prijevremene izbore. Na izvanrednoj konferenciji za medije pozvao je svoje protivnike da "izađu iz sjene", što je 37-godišnji Enrique Riquelme, poduzetnik u sektoru obnovljive energije, i učinio.

Riquelmeova kampanja temeljila se na oštrim optužbama na račun aktualnog predsjednika. Tvrdio je da klub srlja u financijsku krizu i da Pérez planira prodati udjele kluba vanjskim investitorima, čime bi se otvorila vrata privatizaciji.

​- Ovo nisu normalni izbori, ovo je referendum. Da nismo poduzeli ovaj korak, klub bi bio na prodaju - izjavio je Riquelme nakon glasanja.

Optužio je Péreza i da je previše fokusiran na projekt Superlige, zanemarujući sportske rezultate, te da klub troši enormne iznose na nesportske aktivnosti, poput 80 milijuna dolara na financijsko savjetovanje.

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Sudar velikih obećanja

Kampanja je bila obilježena spektakularnim najavama s obje strane. Riquelme je biračima ponudio povratak klupskih legendi, obećavši da će Raúl postati sportski direktor, a Fernando Hierro šef omladinske akademije. Kao trenera najavio je dolazak karizmatičnog Jürgena Kloppa.

Pérez je odgovorio u svom prepoznatljivom "Galácticos" stilu. Potvrdio je da će, u slučaju pobjede, novi trener kluba postati José Mourinho, čiji je dolazak iz Benfice već dogovoren. Najavio je i dolazak Ibrahime Konatéa iz Liverpoola i Denzela Dumfriesa iz Intera. Vrhunac kampanje bilo je njegovo obećanje o rekordnom transfreru, najavivši ponudu od 150 milijuna eura za misterioznog "totalnog galáctica" koji ne igra u Premier ligi.

Foto: JUANJO MARTIN/EPA

Uvjerljiva pobjeda i nastavak dominacije

Glasanje je održano u košarkaškoj dvorani unutar Realova trening-kompleksa, a odaziv je bio značajan. Prema službenim rezultatima, Florentino Pérez osvojio je 21.741 glas (65 posto), dok je Enrique Riquelme dobio povjerenje 11.814 članova (35 posto).

​- Pobijedili smo na svim biračkim mjestima. Ovo je izvanredan rezultat. Pokazali smo da smo demokracija i velika obitelj. Real Madrid je pripadao, pripada i uvijek će pripadati svojim članovima - poručio je Pérez nakon pobjede.

Iako je Riquelme poražen, uspio je mobilizirati značajan broj protivnika Pérezove politike i nametnuti se kao ozbiljna alternativa za budućnost, dokazavši da u klubu postoji i drugačija vizija. Ipak, iduće četiri godine pripast će Florentinu Pérezu, čovjeku koji je obilježio modernu povijest Reala.

*Uz korištenje AI-a