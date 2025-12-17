Perez Vinlöf za 24sata: Moramo biti bolji. Dinamo će biti prvak

Ugodno se osjećam u Zagrebu. Svakog dana s obitelji, prijateljima i suigračima otkrivam neka nova mjesta, vrlo dobro sam se snašao u Hrvatskoj. Zagreb je miran grad, mnogo manji od Münchena i Beča, gdje sam živio proteklih godina, a ljudi su otvoreni, pristupačni i topli. Živim sam, ali obitelj mi stalno dolazi u posjet, tako da mi ovdje baš ništa ne nedostaje, kaže nam Matteo Perez Vinlöf (19).

