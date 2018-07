Perić: Malo smo ih podcijenili, vidjelo se to od prve minute...

Dinamo je na startu nove sezone HNL-a, samo tri dana nakon visoke pobjede nad Hapoelom, uzeo samo bod protiv Rudeša (1-1) i u obranu naslova prvaka krenuo kiksom.

- Nisam ja ništa spasio, u Dinamu se gledaju samo pobjede. Utakmica? Kako smo ušli u utakmicu, tako nam se i vratilo. Nisam pametan, tužan sam. Vidjelo se da smo podcijenili Rudeš, rezultat je to i pokazao. Gol? Ma kao da je to bitno, koga briga za to. Moramo se okrenuti novim utakmicama, dići glave i biti pravi. A sve će biti dobro samo ako nakon ovakve utakmice izvučemo pouke. Vjerujem da i hoćemo - rekao je Dino Perić, strijelac izjednačujućeg gola.

Momčad iz zapadnog dijela metropole jako je namučila maksimirsku družinu. Iranac Sadegh Moharrami u 28. minuti zabio je autogol za vodstvo gostiju koji su se hrabro branili sve do sudačke nadoknade i Perićeva gola.

- Ma dobro, ne znam jel to sada uopće bitno, pričati o tome nakon ovakvog rezultata. Ne znam što bi uopće rekao, trebamo skupiti glave, okrenuti se novoj utakmici protiv Hapoel Beer Sheve i ići prema tom putu, ne pričati o ovome što smo danas pokazali - poručio je Ivan Fiolić, asistent za izjednačujući gol Dinama.

- Na kraju nas ni lopta nije htjela nagraditi. Kako smo ušli u zagrijavanje, kako ušli u utakmicu i postavili otpočetka, tako je sve i završilo. Nismo imali pravi gard, nismo se postavili na način na koji moramo u domaćim utakmicama - dodao je Fiolić.

Rudešani su bili u slavljeničkom tonu, jedan od junaka bio je njihov vratar Dominik Picak.

- Bod u Maksimiru, možemo biti presretni. Čestitke svim mojim suigračima, borili smo se maksimalno, znali koliko je tu teško doći do pozitivnog rezultata. Naravno da bi svi bili sretni i bodom, ali sada ostaje neki žal što nismo osvojili sva tri - rekao je vratar Rudeša Dominik Picak pa nastavio:

- Ona obrana Menalu na kraju utakmice? Hvala Bogu, ostala mi je lopta među nogama. Zato sam i ovdje, moram i ja nečime pridonijeti momčadi. Rudeš so dosta promijenio, ovdje je 25 novih igrača, iz prošle sezone tu smo samo Boršić i ja. Sada smo odlično ušli u sezonu, moramo tako i nastaviti.