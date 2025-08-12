Perišić dobio konkurenciju: PSV doveo rumunjsko krilo iz Parme

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić dobio je konkurenciju na poziciji lijevog krila u redovima nizozemskog prvaka PSV-a iz Eindhovena u vidu 26-godišnjeg rumunjskog reprezentativca Dennisa Mana koji je stigao iz talijanske Parme. Man je s PSV-om potpisao ugovor na četiri sezone, a godišnja plaća trebala bi mu biti 8.5 milijuna eura.

Prošle godine Man je proglašen najboljim igračem Rumunjske.

Foto: Piroschka Van De Wouw

- Kad me nazvao agent i rekao mi da je PSV zainteresiran, odmah sam rekao: idemo. Ovo je klub za koji svaki ambiciozni igrač želi igrati, klub s velikom poviješću i svake sezone se natječe za trofeje. I ja to želim. Jako sam gladan dati sve od sebe u svakoj utakmici i osvojiti puno trofeja s PSV-om. Jedva čekam da počnem - kazao je Man.