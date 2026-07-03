Perišić i Sučić daleko najbolji, Budimir je ostao neprimjetan! Kova dominirao u drugom dijelu

Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva! Izabranici Zlatka Dalića poraženi su u šesaestini finala od Portugala s 2-1, "vatreni" su u toj utakmici pokazali dva lica. Djelovali smušeno i skromno u prvih 45 minuta, a onda se razigrali u nastavku i bili bolji suparnik. Zabio je Perišić, poništeni su nam golovi Matanovića, P. Sučića i Gvardiola, a Portugal je u osminu finala odveo Ramos. No, kako su igrali "vatreni" u ovom dvoboju?

Pokretanje videa... VIDEO Slavlje u Zagrebu | Video: Luka Safundžić/24sata

Dominik Livaković (6,5) - Branio sve što je trebalo, pa i više od toga. I opet nije bilo dovoljno. Imao sjajnih intervencija u prvom dijelu, kod oba gola potpuno nemoćan. Jedan od naših najboljih pojedinaca već dulje vrijeme, tako i na ovom turniru.

Josip Stanišić (6) - Rafael Leao mu je radio ozbiljne probleme, bio je prilično opasan po svojoj lijevoj strani. Već je u uvodnim minutama pripremio zicer za Brunu Fernandesa, kasnije pogodio i gredu, na koncu i asistirao za pobjednički gol Ramosa. Opet, Stanišić je asistirao za gol Perišića.

Josip Šutalo (6) - Kao i u dosadašnjim utakmicama, suparnici su jako malo situacija kreirali preko njega. Opet, Šutalo nam je nekako nedostajao u defenzivnom skoku, taj je dio naše igre bio kritičan tijekom cijelog turnira. Djelovao je puno bolje na zemlji i u čitanju igre, nego u zraku.

Marin Pongračić (6) - Konačno odigrao jednu dojmljivu, s obrambene strane dominantnu utakmicu, ali do 95. minute. Morao malo bolje čuvati Ramosa kod pobjedničkog pogotka Portugala, ipak je nedopustivo da u tako kasnoj fazi utakmice jedan suparnički igrač olako nadskoči dva naša skakača, njega i Gvardiola.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Ivan Perišić (7) - Vrlo dobro, kao i protiv Gane, zatvorio svoju stranu, a na koncu zabio kad je najviše trebalo. Imao niz kvalitetnih ubačaja sa svoje strane, u drugom poluvremenu bio prilično aktivan prema naprijed. I stalna opasnost po lijevoj strani...

Luka Modrić (6) - E, nedostajao nam je onaj pravi Luka. Kapetan koji povuče kad treba, kad stane na loptu ili razigra momčad u svom stilu, svom ritmu. Puno radio, puno trčao, defenzivno i više nego korektan, ali nedostajao nam je njegov ofenzivniji učinak.

Mateo Kovačić (6,5) - U prvom dijelu nije ga bilo gotovo nigdje, u nastavku potpuno kontrolirao utakmicu i ritam igre. Pogodio vratnicu, imao čisti zicer, donosio prevagu u napadačkom dijelu naše igre. Njegova uvjerljivo najbolja partija na ovom turniru.

od 90. Andrej Kramarić (-) - Ušao u završnici susreta, premalo igrao za ocjenu.

Nikola Vlašić (6) - Jedan od rijetkih aktivnih nam igrača u prvom dijelu, dvaput pripremio solidne situacije za Budimira. Sudjelovao kod jedinog gola "vatrenih", ali na koncu skrivio kazneni udarac iz kojeg su Portugalci stigli do izjednačenja. Onakvo povlačenje na Veigi se na ovoj razini kažnjava...

Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

od 90. Joško Gvardiol (-) - Premalo igrao za ocjenu. Sudjelovao u skoku (s Pongračićem) iz kojeg je Portugal stigao do pobjedonosnog gola, kasnije i zabio, ali nažalost iz zaleđa.

Petar Sučić (7) - Kao što smo najavili, taj dečko polako preuzima konce u igri naše reprezentacije. Stalno je bio aktivan, sudjelovao u svim našim kvalitetnim akcijama. Poništen mu je jedan gol, opet najrastrčaniji naš igrač. Sadašnjost i budućnost reprezentacije.

Martin Baturina (5,5) - Ovoga puta nije bio pravi, nije bio na svojoj razini. Potpuno bezopasan prema suparničkim vratima, istaknuo se tek jednim dodavanjem prema Sučiću kad se naš veznjak našao "oči u oči" sa suparničkim vratarom.

od 68. Mario Pašalić (6) - Dobar, stalno blizu lopte, prilično aktivan. Imao jednu veliku priliku kad je glavom poslao loptu pored gola, u finišu zamalo asistirao za Gvardiola, ali bilo je zaleđe.

Ante Budimir (5) - Jednostavno, Hrvatska nije igrala u prvom poluvremenu, tako da je bio potpuno odsječen od ostatka momčadi. Nije ga bilo nigdje, "vatreni" su proigrali tek u nastavku.

od 46. Igor Matanović (6,5) - Jako dobra predstava u 45 minuta. Jedan mu je gol poništen zbog zaleđa, jedan mu zicer (u kojem je sve sjajno odradio) obranio Diogo Costa, a onda u sudačkoj nadoknadi prema riječima suca dirao loptu zbog čega je na koncu poništen gol Gvardiola.