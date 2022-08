'Modrića sam pitao za dres s brojem 14, a igrat ću do 40.'

Vedran Ćorluka, Luka Modrić, Niko Kranjčar i Stipe Pletikosa svojevremeno su činili hrvatski kvartet u Tottenhamu, popularno zvani Crottenham. No, odlaskom Luke u Real 2012. godine, deset godina bili smo bez hrvatskog predstavnika u Spursima. Sve do ove sezone.

Ivan Perišić se nakon isteka ugovora u Interu ovog ljeta pridružio Tottenhamu gdje je potpisao ugovor na dvije godine. Bez obzira što su mu 33 godine, Perija je i dalje jedan od najboljih na svojoj poziciji. A kada je čuo da postoji mogućnost da napusti Inter, Antonio Conte htio ga je dovesti pod svaku cijenu.

Dok su surađivali u Interu, Ivana je pretvorio u jednog od najboljih wing-backova Italije. Uz sjajan dribling, brzinu, strašnu ljevicu i eksplozivnost koja ga je i ranije krasila, Antonio Conte ga je taktički izbrusio i pretvorio u beton u obrani. Uz sve napadačke sposobnosti o kojima ne treba trošiti riječi, do savršenstva je izbrusio svoje obrambene sposobnosti.

Velika želja bila mu je zaigrati u Premier ligi i kada je stigla ponuda Tottenhama, nije puno razmišljao. Nije bila bitna ni cifra. Prihvatio je dvogodišnji ugovor pa nazvao čelnike Intera i priopćio im da odlazi. I tako je Tottenham dobio fantastično pojačanje i provjereno ime u borbi za, pa možda u nekom ludom scenariju i naslov s ovim rosterom.

Perišić se tijekom ljeta uspješno oporavio od ozljede koju je zaradio u posljednjoj utakmici za Inter pa odradio pripreme sa Spursima. Već u subotu imat će priliku debitirati jer njegov klub od 16 sati u prvom kolu Premier lige dočekuje Southampton.

A njegov dolazak u London razveselio je i igrače Fantasy Premier lige gdje je hrvatski reprezentativac najkorišteniji igrač Tottenhama.

- Ne pratim to, ali rođak me zvao odmah prvi dan i rekao mi to - rekao je Perišić na uvodu u razgovoru za Sky Sports.

A u kakvoj ulozi ćemo ga gledati u novom klubu?

- Kod Contea u Interu sam zaigrao na drugačijoj poziciji nego što sam igrao do tada. On voli igrati s trojicom u obrani. U Interu smo igrali 3-5-2, a ja sam igrao na beku. Trebalo mi je u početku nekoliko utakmica da se prilagodim, bilo je to nešto novo za mene nakon što sam godinama igrao na krilu, ali mislim da sam igrao jako dobro. Pogotovo prošlu sezonu gdje smo igrali isti sustav, a tako ćemo igrati i u Tottenhamu. Volim igrati tu poziciju jer imam više kontakta s loptom nego kada sam na krilu i većinu vremena gledam prema golu, a također volim pomoći obrani. Mislim da je to sjajna pozicija za mene. Vjerojatno će me i Conte u Tottenhamu koristiti na lijevoj strani, ali to ovisi o njemu. Ako me treba negdje drugdje, ja ću igrati što god treba.

Kada je Conte došao u Inter 2019. godine, on i Perišić nisu bili u najboljim odnosima. Talijanski mediji pisali su o njihovoj svađi i kako se ne podnose, a Ivan je na kraju otišao na posudbu u Bayern München gdje je osvojio Ligu prvaka i Bundesligu. Po isteku posudbe vratio se na Meazzu, naveliko se govorilo o njegovom transferu, ali Conte mu je odlučio dati šansu i svi su profitirali. Na njegovim krilima Inter je osvojio prvi Scudetto nakon 11 godina čekanja.

Pretvorio je Perišića u čudesnog beka koji širi strah i trepet na lijevoj strani, ali i bedem u obrani. Oduševio ga je svojim trudom i borbenošću, toliko da ga je ove godine pozvao u Tottenham. Ugovor mu je isticao s Interom, čekao je bolju ponudu, ali kada ju nije dočekao, prihvatio je ponudu Spursa.

- Mislim da je naš prvi kontakt bio u ožujku, a drugi je bio u travnju kada su, mislim, pobijedili Arsenal, i bilo je očito da će možda doći do Lige prvaka. Uvijek sam želio igrati u Ligi prvaka, a želja mi je bila i zaigrati Premier ligu. Kada su se plasirali u Ligu prvaka, razgovarali smo i posao je bio sklopljen u dva dana.

Luka Modrić ostavio je veliki trag u Tottenhamu gdje je igrao četiri godine, a zadužio je dres s brojem 14. Upravo će na leđima nositi i isti broj.

- Prvi put kada sam razgovarao s menadžerom, kasnije sam nazvao i Luku Modrića. Rekao sam mu da postoji mogućnost da dođem u njegov bivši klub i rekao mi je sve pozitivne stvari o klubu. Igrao je na starom stadionu i trenirao je na starom trening kampu, ali sada je ovdje sve novo, sve je puno bolje i puno modernije. Nosit ćemo isti broj (14). Pitao sam ga za dopuštenje i on je rekao, 'U redu, možeš to uzeti', i da, bilo je zabavno - rekao je Perišić.

S ozljedom lista Perija je završio prošlu sezonu zbog čega je praznike morao posvetiti terapijama i treninzima.

- Ovaj odmor je bio malo poseban jer sam bio potpuno usredotočen na svoju ozljedu i nisam koristio svoje slobodno vrijeme za opuštanje - naporno sam radio. Ali ovo je dio našeg posla i moramo biti profesionalni. Mislim da sam napravio dobar posao tijekom praznika i sada sam spreman igrati u Premier ligi. Važno je kako se osjećaš iznutra. Volim raditi svaki dan, volim naporno raditi i kada radimo test sprinta još uvijek sam na razini. Želja mi je igrati do 40. godine i mislim da sam sada u najboljoj fazi i mogu još puno dati. Spreman sam. Znam da će biti teško. Pratim Premier ligu dugi niz godina. Znam da je tempo nevjerojatan, ali kao što sam rekao, spreman sam i naporno sam radio tijekom prošle sezone i pripremao sam se da dođem ovdje i da ovdje budem konkurentan.

Kada isključimo golmane, Perišić je najstariji igrač Tottenhama. Posjeduje ogromno iskustvo i znanje, a to nastoji dijeliti s mlađim suigračima.

- Volim razgovarati s mladim igračima jer znam da je kad sam došao u nogometni svijet bilo teško i da su mi ostali igrači puno pomogli. Sada sam jedan od najstarijih i volim razgovarati s njima i dati im savjet ako vidim da rade nešto krivo. Tako mora biti, a to je važno za momčad - rekao je Perišić.

I što je najvažnije, Tottenham je dobio igrača koji zna osvajati trofeje. Ukupno deset ih je pospremio u vitrine, uspješan je bio s Borussijom, Wolfsburgom, Interom i Bayernom.

- U prethodna tri ili četiri kluba osvojio sam nekoliko trofeja - želim ovdje nastaviti. Također želim osvojiti nešto veliko, nešto važno s Tottenhamom i dat ću 100 posto od sebe da to postignem. Naporno ću raditi svaki dan i volim pobjeđivati. Nadam se da možemo napraviti velike stvari u ove dvije sezone jer Tottenham je veliki klub. Posljednjih sezona uvijek im nešto nedostaje, ali mislim da će ova godina biti naša godina u kojoj možemo napraviti nešto veliko - zaključio je Perišić.

