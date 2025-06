'Perišić je najjači u teretani, ali i zna testirati strpljenje. Igrači najviše slušaju Thompsona...'

Tomislav Pacak glasnogovornik je HNS-a od 2013. godine. Proživio je na toj funkciju rusku bajku, katarsku broncu i nebrojene čudesne trenutke naše reprezentacije, ali i one teške. O svemu tome razgovarao je u velikom intervjuu za Sport Klub.

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

Najteži period je bio, kaže, od 2014. do 2016. godine. S reprezentacijom je obišao više od 50 zemlja i prisustvovao na više od 150 utakmica. Prisjetio se kriznih trenutaka.

- Bilo je teško razdoblje od deset mjeseci. U tom periodu, od studenog 2014. do rujna 2015. imali smo nerede u Milanu, odgođeni derbi, prosvjed na Rivi protiv Saveza, kaznu za Norvešku zbog diskriminacije, prazan stadion protiv Italije, napad na Macoli, svastiku na Poljudu, ljeti neke afere i u rujnu smjenu Kovača i dolazak Čačića. Mogao bih napisati knjigu o kriznom upravljanju, ali ne možeš ispraviti sve te situacije. Pokušavaš proći kroz njih najbolje što možeš. Osobno mi je najneugodnije bilo na Poljudu, a profesionalno sa svastikom. Kako to objasniti i iskomunicirati prema van. Utakmicu protiv Italije nisam ni gledao nego sam u uredu razmišljao kako to iskomunicirati jer tada nismo imali previše informacija.

Riga Konferencija za medije nakon utakmice između Latvije i Hrvatske | Foto: Ansis Ventins/PIXSELL

Hrvatska je na SP-u u Rusiji osvojila srebro, a nakon prve utakmice protiv Nigerije izbio je skandal. Nikola Kalinić odbio je ući u igru pa ga je Zlatko Dalić izbacio iz reprezentacije.

- Dosta je izbornik Dalić govorio o toj temi. Mogu samo reći da sam imao privatnu situaciju jer mi je tada supruga trudna završila u bolnici s našim prvim sinom. Bilo je to noć prije Nigerije pa sam se sutradan vratio u Hrvatsku biti s njom par dana uoči iduće utakmice. Tako sam cijelu situaciju s Kalinićem propustio jer sam bio na letu. Čuo sam se s Dalićem kako komunicirati to prema van i on je bio jasan što želi reći. Nije htio presicu ni primati pitanja nego tih pet rečenica tako reći i završiti tu priču. To je primjer dobre krizne komunikacije. Nije si otvarao nove frontove. Odluka mu nije bila laka jer Kalinić je u to vrijeme bio važan igrač, sjajan u kvalifikacijama, posebno u dodatnim kvalifikacijama protiv Grčke. Ima prijatelje u reprezentaciji i uz to je uz Mandžukića bio jedini centarfor u momčadi. Izbornik je na prvom sastanku rekao da je momčad iznad svakog pojedinca i činjenica da Nikola nije htio ući u igru protiv Nigerije pred kraj nije se uklapala u tu izbornikovu viziju. Nije radio veliku dramu, ali je smatrao da je za momčad ispravno da ostane dosljedan toj viziji.

Zagreb: Kvalifikacijska utakmica za SP u Rusiji izme?u Hrvatske i Turske | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kome najteže padaju porazi?

- Luka Modrić. Teško doživljava poraze, kao što i snažno doživljava pobjede. Lovren je velik emotivac, netko tko će podviknuti kad treba, Vrsaljko isto... Iz te ruske generacije dosta je takvih igrača.

Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Otkrio je i što igrači najviše slušaju uoči utakmice...

- Kad idemo na utakmicu, onda je to navijačka klasika. Dosta Thompsona, Srce vatreno i navijačke pjesme. U svlačionici su slavljeničke pjesme, recimo Lijepa li si, koja je i zadnja koju slušamo kad prilazimo stadionu. Onda su tu još uglavnom vesele hrvatske pop pjesme iz 90-ih, Colonia i slično.

Kramarić najviše jede, Josip Šutalo najbrže, a je li netko sklon kašnjenju?

- Na to se gleda vrlo strogo jer dečki imaju politiku po tom pitanju. Na ručkove, treninge i polaske autobusom nitko ne kasni, ali Perišić uvijek testira to strpljenje. Dođe u zadnju sekundu, ali uvijek dođe.

Deauville: Ivan Periši? na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tko je najjači u teretani?

- Nisam ih testirao, ali svi znamo da je Perišić po pitanju fitnessa izniman sportaš. Od ostalih, kladio bih se na Joška, on može dosta podići.