Perišić: Modrić mi je inspiracija, a na SP-u je uvijek sve moguće. Brazil mi je oduvijek bio drag

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu

Perišić je progovorio o hrvatskim šansama na Svjetskom prvenstvu, nahvalio je Modrića kao "najboljeg kapetana" kojeg je imao te otkrio ljubav prema brazilskom dresu koja potječe iz djetinjstva

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić (37) rekao je u intervjuu časopisu Men's Health España da će hrvatska reprezentacija spremna doći na Svjetsko prvenstvo gdje je "sve moguće".

Split: Ivan Perišić potpisao za Hajduk Split
- Ne volim davati velike prognoze jer je na ovoj razini sve moguće i svi zaslužujemo biti ovdje. Male sitnice su one koje čine razliku. Ono što mogu predvidjeti jest da ćemo biti spremni i da ćemo se osjećati uzbuđeno i biti povezani kao momčad, izjavio je 37-godišnji krilni napadač.

Hrvatska će u utorak odigrati prijateljsku utakmicu s Belgijom u Rijeci, a onda i sa Slovenijom u Varaždinu prije nego otputuje na Svjetsko prvenstvo. Ondje će se u sučeliti s Engleskom, Panamom i Ganom u skupini L.

- Velika je čast predstavljati Hrvatsku na ovoj razini. Osjećam se vrlo zahvalno i uzbuđeno zbog podrške cijele nacije. To je vrlo intenzivan osjećaj, rekao je Perišić iza kojega su 152 utakmice i 38 golova za reprezentaciju.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva 2026.

Osvajač srebrne i brončane medalje s Hrvatskom na posljednja dva Svjetska prvenstva rekao je da je njegova tajna uspjeha slušanje tijela.

- Cilj mi je održavati i optimizirati snagu, izbjegavajući ozljede, rekao je.

- Mislim da je prehrana ključna za svakog sportaša, ali i za svakog čovjeka. Kao i u svom rutinskom vježbanju u teretani, pokušavam biti dosljedan, discipliniran i uravnotežen, dodao je.

Upitan o 40-godišnjem suigraču Luki Modriću, odgovorio je da je on "najbolji tip kapetana".

- Ne samo da je inspiracija, već i prijatelj. On je definicija elegancije, talenta i koncentracije. Njegova disciplina i smirenost me jako inspiriraju, njegova suptilna samouvjerenost i nevjerojatna ustrajnost. Igra na najvišoj razini i uvijek je čast i užitak igrati uz njega, rekao je Perišić.

Bio je upitan koji mu se drugi dres, osim hrvatskog, sviđao sa svjetskih prvenstava kada je bio dječak.

- Oduvijek sam imao posebnu sklonost prema dresu Brazila. Možda je to nešto što mnogi dječaci osjete dok odrastaju. Ne znam je li to zbog svijetlih boja, duha ili mješavine oboje, ali predstavlja još jednu stranu igre: slobodan i kreativan duh, odgovorio je.

Perišić je ove sezone osvojio nizozemsko prvenstvo s PSV-om iz Eindhovena.

- Bila je to vrlo dobra sezona, iako je uvijek teško dati sebi ocjenu. Ponosan sam na ono što smo postigli zajedno kao momčad, zaključio je.

