Perišić očarao sve: 'On je pravi uzor, a ne Messi i Ronaldo...'

Iako je u nogometnom svijetu uobičajeno da se reflektori usmjeravaju prema mlađim zvijezdama, Ivan Perišić u 37. godini života prkosi svim očekivanjima i nastavlja oduševljavati svojim igrama, profesionalnošću i nevjerojatnom tjelesnom spremom.

Njegova klasa ne blijedi, a pohvale stižu s najrazličitijih adresa, od uglednih medija poput španjolske Marce, preko vlastitog trenera, pa sve do bivših nogometaša koji u njemu vide savršen uzor. Jedan od njih je i bivši napadač Feyenoorda i marokanski reprezentativac Ali Boussaboun, koji nije štedio riječi hvale na račun neumornog Omišanina.

'Uzmite ga kao primjer'

U razgovoru za ESPN-ov Voetbalpraat, Boussaboun je s divljenjem govorio o hrvatskom reprezentativcu, ističući ga kao idealan primjer mladim igračima koji sanjaju o velikim karijerama. Njegove riječi posebno su odjeknule jer je Perišića stavio ispred ikona modernog nogometa, Lionela Messija i Cristiana Ronalda, barem kada je riječ o profesionalnom pristupu i načinu života.

Foto: Phil Noble/REUTERS

​- Uživam u takvim igračima - započeo je Boussaboun. ​- Mogu samo zamisliti što mladi igrači dobivaju od njega. Rekao bih, uzmite ga kao primjer. Mladi igrači, naravno, imaju Messija i Ronalda kao uzore, ali ja bih rekao da bi im uzor trebao biti Perišić. Pogledajte što on radi za to, kako živi za nogomet i koliko je važan za ekipu u tim godinama.

Boussabounovo oduševljenje temelji se na Perišićevoj nevjerojatnoj motivaciji i radnoj etici. Iako je u karijeri osvojio Ligu prvaka s Bayernom, igrao finale Svjetskog prvenstva s Hrvatskom i nosio dresove velikana poput Intera, Tottenhama i Borussije Dortmund, Perišić i dalje svakoj utakmici pristupa s jednakim žarom. To se najbolje vidjelo u susretu nizozemskog kupa protiv četvrtoligaša GVVV-a, gdje je zabio gol i pokazao glad za pobjedom kao da je riječ o finalu Lige prvaka.

Pohvale koje odjekuju Europom

Divljenje prema Perišiću ne dolazi samo od bivših igrača. Nakon utakmice Lige prvaka između PSV-a i Atletico Madrida, u kojoj je Perišić ušao s klupe i u samo desetak minuta upisao asistenciju, oglasila se i ugledna španjolska Marca. Novinari prestižnog lista opisali su ga kao "hrvatsku legendu" s "briljantnom karijerom kakvih ima malo".

Foto: Paul Childs/REUTERS

- Perišić je ostavio trag u svim klubovima, pri čemu su Inter, Bayern i Tottenham tri zvjezdane postaje onoga koji u Nizozemskoj pruža posljednje bljeskove svoje goleme klase - stoji u tekstu, uz podsjetnik na njegovu ključnu ulogu u reprezentaciji "vatrenih" koju predvodi Luka Modrić. Španjolci su se prisjetili i velikog trenutka kada je golom u pobjedi PSV-a 4-1 "ušutkao Anfield", dokazavši još jednom da je igrač za najveće pozornice.

Njegov utjecaj prepoznali su i nizozemski analitičari. Bivši nogometaš Youri Mulder je nakon spomenute utakmice s Atleticom istaknuo:

- Sve se raspadalo za PSV, a onda je ušao Perišić i sve je odmah kliknulo.

'Ne puštam ženu blizu njega kad skine majicu'

Možda najbolji uvid u Perišićevu posvećenost dao je njegov trener u PSV-u, Peter Bosz, koji je nakon jedne utakmice u kojoj je Hrvat zabio hat-trick bio potpuno impresioniran.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

​- Vratiti se ovako nakon teške ozljede? To je za divljenje. On je opsjednut nogometom, ima najniži postotak masnoće u klubu i daje sve od sebe na svakom treningu - rekao je Bosz, a zatim se u svom stilu i našalio na račun Perišićeve nevjerojatne fizičke spreme.

​- Ne puštam ženu blizu njega kad skine majicu. Ima trbušnjake za poludjeti! - rekao je kroz smijeh.

Ta anegdota slikovito opisuje ono što brojke potvrđuju – Perišić je i u 36. godini stroj koji ne staje. Ove sezone već je upisao devet asistencija i zabio tri gola, dokazujući da godine za njega doista jesu samo broj