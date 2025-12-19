Obavijesti

Sport

Komentari 1
DIVE MU SE U NIZOZEMSKOJ

Perišić očarao sve: 'On je pravi uzor, a ne Messi i Ronaldo...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Perišić očarao sve: 'On je pravi uzor, a ne Messi i Ronaldo...'
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Njegova klasa ne blijedi, a hvale ga svi, od uglednih medija poput španjolske Marce, preko vlastitog trenera, pa sve do bivših nogometaša koji u njemu vide savršen uzor

Iako je u nogometnom svijetu uobičajeno da se reflektori usmjeravaju prema mlađim zvijezdama, Ivan Perišić u 37. godini života prkosi svim očekivanjima i nastavlja oduševljavati svojim igrama, profesionalnošću i nevjerojatnom tjelesnom spremom.

Pokretanje videa...

Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače 01:10
Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače | Video: 24sata/reuters

Njegova klasa ne blijedi, a pohvale stižu s najrazličitijih adresa, od uglednih medija poput španjolske Marce, preko vlastitog trenera, pa sve do bivših nogometaša koji u njemu vide savršen uzor. Jedan od njih je i bivši napadač Feyenoorda i marokanski reprezentativac Ali Boussaboun, koji nije štedio riječi hvale na račun neumornog Omišanina.

'Uzmite ga kao primjer'

U razgovoru za ESPN-ov Voetbalpraat, Boussaboun je s divljenjem govorio o hrvatskom reprezentativcu, ističući ga kao idealan primjer mladim igračima koji sanjaju o velikim karijerama. Njegove riječi posebno su odjeknule jer je Perišića stavio ispred ikona modernog nogometa, Lionela Messija i Cristiana Ronalda, barem kada je riječ o profesionalnom pristupu i načinu života.

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Phil Noble/REUTERS

​- Uživam u takvim igračima - započeo je Boussaboun. ​- Mogu samo zamisliti što mladi igrači dobivaju od njega. Rekao bih, uzmite ga kao primjer. Mladi igrači, naravno, imaju Messija i Ronalda kao uzore, ali ja bih rekao da bi im uzor trebao biti Perišić. Pogledajte što on radi za to, kako živi za nogomet i koliko je važan za ekipu u tim godinama.

Boussabounovo oduševljenje temelji se na Perišićevoj nevjerojatnoj motivaciji i radnoj etici. Iako je u karijeri osvojio Ligu prvaka s Bayernom, igrao finale Svjetskog prvenstva s Hrvatskom i nosio dresove velikana poput Intera, Tottenhama i Borussije Dortmund, Perišić i dalje svakoj utakmici pristupa s jednakim žarom. To se najbolje vidjelo u susretu nizozemskog kupa protiv četvrtoligaša GVVV-a, gdje je zabio gol i pokazao glad za pobjedom kao da je riječ o finalu Lige prvaka.

Pohvale koje odjekuju Europom

Divljenje prema Perišiću ne dolazi samo od bivših igrača. Nakon utakmice Lige prvaka između PSV-a i Atletico Madrida, u kojoj je Perišić ušao s klupe i u samo desetak minuta upisao asistenciju, oglasila se i ugledna španjolska Marca. Novinari prestižnog lista opisali su ga kao "hrvatsku legendu" s "briljantnom karijerom kakvih ima malo".

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: Paul Childs/REUTERS

- Perišić je ostavio trag u svim klubovima, pri čemu su Inter, Bayern i Tottenham tri zvjezdane postaje onoga koji u Nizozemskoj pruža posljednje bljeskove svoje goleme klase - stoji u tekstu, uz podsjetnik na njegovu ključnu ulogu u reprezentaciji "vatrenih" koju predvodi Luka Modrić. Španjolci su se prisjetili i velikog trenutka kada je golom u pobjedi PSV-a 4-1 "ušutkao Anfield", dokazavši još jednom da je igrač za najveće pozornice.

Njegov utjecaj prepoznali su i nizozemski analitičari. Bivši nogometaš Youri Mulder je nakon spomenute utakmice s Atleticom istaknuo:

- Sve se raspadalo za PSV, a onda je ušao Perišić i sve je odmah kliknulo.

'Ne puštam ženu blizu njega kad skine majicu'

Možda najbolji uvid u Perišićevu posvećenost dao je njegov trener u PSV-u, Peter Bosz, koji je nakon jedne utakmice u kojoj je Hrvat zabio hat-trick bio potpuno impresioniran.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

​- Vratiti se ovako nakon teške ozljede? To je za divljenje. On je opsjednut nogometom, ima najniži postotak masnoće u klubu i daje sve od sebe na svakom treningu - rekao je Bosz, a zatim se u svom stilu i našalio na račun Perišićeve nevjerojatne fizičke spreme.

​- Ne puštam ženu blizu njega kad skine majicu. Ima trbušnjake za poludjeti! - rekao je kroz smijeh.

Ta anegdota slikovito opisuje ono što brojke potvrđuju – Perišić je i u 36. godini stroj koji ne staje. Ove sezone već je upisao devet asistencija i zabio tri gola, dokazujući da godine za njega doista jesu samo broj

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se
VINICIUSOVA DRAMA

FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025