Perišić opet heroj Nizozemaca, Budimir protagonist u Pamploni

Protekli viokend donio je pregršt uzbuđenja za hrvatske nogometne reprezentativce koji nastupaju u najjačim europskim ligama. U dvoboju dvadesetog kola španjolske La Lige, Osasuna je na svom El Sadaru ugostila Real Oviedo u utakmici koja je ponudila pravu dramu i čak pet golova. Domaćin je na kraju slavio s tijesnih 3-2, a apsolutni junak susreta bio je hrvatski napadač Ante Budimir.

Snažni centarfor bio je nerješiva enigma za obranu gostiju te je s dva precizna udarca trasirao put svojoj momčadi prema važna tri boda u borbi za što bolji plasman na ljestvici. Utakmica nije krenula idealno za momčad iz Pamplone, jer je Oviedo prvi došao u vodstvo.

Ipak, mirnoću i nadu domaćim navijačima vratio je upravo Budimir, koji je u posljednjoj minuti prvog poluvremena, u 45. minuti, sjajno reagirao i pospremio loptu u mrežu za izjednačenje 1-1. Bio je to gol u psihološki iznimno važnom trenutku, koji je Osasuni omogućio da na odmor ode s aktivnim rezultatom.

U nastavku je uslijedio sličan scenarij. Gosti su ponovno poveli, no Budimir je još jednom stupio na scenu. U 75. minuti, kada se lomio rezultat, ponovno je pokazao svoj golgeterski instinkt i po drugi put na utakmici matirao protivničkog golmana, donijevši novo izjednačenje. Njegov gol dao je krila suigračima koji su do kraja uspjeli zabiti i treći gol za veliku pobjedu. Budimir je ovim nastupom još jednom potvrdio status talismana Osasune i igrača koji u ključnim trenucima preuzima odgovornost.

Među strijelcima bio je i Ivan Perišić, u pobjedi od 2-1 nad PSV-om. "Vatreni" je u 76. minuti susreta zabio za 2:1 vodstvo PSV-a protiv Fortune Sittarda u 19. kolu nizozemske Eredivisie.

Najprije je Perišić u 53. minuti spriječio gol i potencijalno vodstvo Fortune. Hrvat se u punom sprintu vratio u kazneni prostor i na vrijeme oduzeo loptu protivničkom igraču Petersonu koji se baš u tom trenutku spremao šutirati s desetak metara. Potom se u 76. minuti upisao u strijelce, našao se sam ispred gostujućeg golmana Branderhosta i pogodio u mrežu. Perišiću je to treći gol ove sezone.

U engleskoj Premier ligi nije bilo nastupa za hrvatski dvojac. Naime, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol su ozlijeđeni i nisu konkurirali za sastav svoje momčadi.

Kapetan "vatrenih", Luka Modrić, još je jednom pokazao zašto je i u 39. godini života važan kotačić, ovaj put u stroju Milana. U teškom prvenstvenom ogledu, Modrić je svojim iskustvom i mirnoćom dirigirao igrom milanske momčadi od prve minute.

Foto: Daniele Mascolo

Iako se nije izravno upisao u statistiku golom ili asistencijom, njegova pojava na terenu i kontrola ritma utakmice bili su presudni, što su prepoznali i talijanski mediji, hvaleći njegov doprinos.