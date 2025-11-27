Perišić se ozlijedio u pobjedi protiv Liverpoola. PSV će neko vrijeme morati bez njega...

PSV je senzacionalno srušio Liverpool s 4-1 na Anfieldu u Ligi prvaka. Prvaka Engleske načeo je Ivan Perišić mirnim i preciznim udarcem s bijele točke već u šestoj minuti. Liverpool je izjednačio, a onda se u drugom dijelu raspao i primio tri gola koja su zatresla klupu Arnea Slota. Perišić je odigrao sjajnu utakmicu, bio opasan, ali se pred kraj utakmice ozlijedio te tražio zamjenu.

Foto: Bradley Ormesher/NEWS SYNDICATIO

Hrvatski reprezentativac se oko 65. minute uhvatio za nogu te je zamijenjen u 70. minuti. Izgledalo je kao da šepa te je tako i napustio teren, ali iz Nizozemske stižu dobre vijesti. Nakon pregleda, liječnici su ustanovili da se radi o istegnuću mišića drugog stupnja te se ne radi o ozbiljnoj ozlijedi. Ipak, kako bi se to saniralo, Perišića neće biti na terenu dva do tri tjedna.

Tako će Perišić sigurno propustiti dva kola nizozemskog prvenstva, a za nastup u ligi prvaka protiv Atletica 9.prosinca će se još vidjeti. Dobra je ovo vijest i za Zlatka Dalića te sve hrvatske navijače jer teža ozljeda Perišića jako bi uzdrmala "vatrene". Još se ček da se Mateo Kovačić oporavi od operacije i nadamo se da se nitko neće ozbiljnije ozlijediti kako bi Hrvatska u punom sastavu mogla napasti novu medalju na Mundijalu.