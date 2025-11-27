Ivan Perišić se uhvatio za mišić u utakmici protiv Liverpoola. Izašao je iz igre te se cijeli dan čekala obavijest što mu je. Vijesti su dobre te nije ništa ozbiljno, ali će morati biti van terena
Perišić se ozlijedio u pobjedi protiv Liverpoola. PSV će neko vrijeme morati bez njega...
PSV je senzacionalno srušio Liverpool s 4-1 na Anfieldu u Ligi prvaka. Prvaka Engleske načeo je Ivan Perišić mirnim i preciznim udarcem s bijele točke već u šestoj minuti. Liverpool je izjednačio, a onda se u drugom dijelu raspao i primio tri gola koja su zatresla klupu Arnea Slota. Perišić je odigrao sjajnu utakmicu, bio opasan, ali se pred kraj utakmice ozlijedio te tražio zamjenu.
Hrvatski reprezentativac se oko 65. minute uhvatio za nogu te je zamijenjen u 70. minuti. Izgledalo je kao da šepa te je tako i napustio teren, ali iz Nizozemske stižu dobre vijesti. Nakon pregleda, liječnici su ustanovili da se radi o istegnuću mišića drugog stupnja te se ne radi o ozbiljnoj ozlijedi. Ipak, kako bi se to saniralo, Perišića neće biti na terenu dva do tri tjedna.
Tako će Perišić sigurno propustiti dva kola nizozemskog prvenstva, a za nastup u ligi prvaka protiv Atletica 9.prosinca će se još vidjeti. Dobra je ovo vijest i za Zlatka Dalića te sve hrvatske navijače jer teža ozljeda Perišića jako bi uzdrmala "vatrene". Još se ček da se Mateo Kovačić oporavi od operacije i nadamo se da se nitko neće ozbiljnije ozlijediti kako bi Hrvatska u punom sastavu mogla napasti novu medalju na Mundijalu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+