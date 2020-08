Perišić zabio, Bavarci su lagano prošli! Lewa zabio nova 2 gola

Ivan Perišić (31) ima ugovor s Interom do 2022., ali Talijani na njega i ne računaju. U Bayernu ima nerazjašnjenu situaciju, a u osmini finala Lige prvaka zabio je protiv Chelseaja (4-1)

<p>Bavarci su imali veliku prednost iz prve utakmice, ali nisu na Allianz Arenu došli samo odraditi posao! I pokazali su to te s četiri gola u mreži <strong>Willyja Caballera</strong> ispratili <strong>Chelsea</strong> iz Lige prvaka, a drugi gol na utakmici zabio je naš <strong>Ivan Perišić</strong>.</p><p>Od prve minute su dominirali Bavarci, a poveli su golom <strong>Roberta Lewandowskog</strong> iz penala u 10. minuti, nakon toga je Perišić podebljao prednost u 24. minuti. Dobio je odličnu loptu upravo od Lewandowskog te je dobro iskoristio situaciju i matirao argentinskog golmana. Prije poluvremena zabio je <strong>Abraham</strong>, ali bila je to samo slaba utjeha za goste.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=xSQCGEyMS04" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Na kraju je još jedan gol zabio <strong>Tolisso </strong>u 76. minuti, a nakon toga je i drugi gol zabio Lewandowski u 84. minuti. Tako je Bayern s ukupnih 7-1 slavio te se plasirao na završnicu Lige prvaka koja će se održati u Lisabonu. Tamo će Bavarci igrat protiv <strong>Barcelone </strong>u borbi za prolaz u polufinale. </p><p>Ivan Perišić će s Bayernom do kraja odraditi Ligu prvaka, a nakon toga bi se trebao vratiti u redove talijanskog Intera.<strong> Antonio Conte</strong> na njega i ne računa, a spominjao se i mogući odlazak u <strong>Manchester United</strong> nakon što je <strong>Inter </strong>uzeo <strong>Alexisa </strong>kao neki nastavak 'dobrih odnosa' između klubova, a Perišić bi volio ostati u Bayernu. No, u ovom trenutku on ne odlučuje o svojoj karijeri.</p><p>Preostali četvrtfinalni parovi su Atalanta - PSG (12. kolovoza), RB Leipzig - Atletico Madrid (13. kolovoza) i Lyon - Manchester City (15. kolovoza).</p>