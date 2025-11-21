Perišićev bivši suigrač: Pa on je kao Modrić ili Maldini, klasa...

Ivan Perišić je i dalje jedan od nosioca hrvatske reprezentacije, iako ima 36 godina. Prošle sezone u PSV-u bio je sjajan, osvojio naslov Nizozemske i zaradio produljenje ugovora. Ove sezone PSV dominira, a Perišić je i dalje okosnica momčadi. Slijedi im dvoboj protiv NAC Brede, koju vodi bivši Perišićev suigrač Carl Hoefkens. Zajedno su igrali u Club Bruggeu, a Hoefkens ima samo riječi hvale za hrvatskog reprezentativca.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

- Bio sam kapetan, a Ivan je bio vrlo mlad i talentiran. Živjeli smo zajedno i često odlazili na večere. Bilo je jasno da je potpuno posvećen, profesionalac. To je razlog zašto i danas može igrati na tako visokoj razini. Uzeo sam ga pod svoje kao kapetan jer sam vidio da je poseban. Naporno je radio, kao dijete je pomagao na farmi u malom selu u Hrvatskoj. Sin farmera, bez luksuza, ali s ogromnom unutarnjom snagom. On i dalje igra, a vidi mene, postao sam trener - rekao je trener Brede za Voetbal International, pa dodao:

- On je kao Maldini ili njegov sunarodnjak Modrić. Slično tijelo, potpuna predanost. Nakon toliko godina kao trener, ponovno vidjeti nekoga s kim sam igrao i vidjeti da još uvijek pravi razliku, Ivan je europska klasa.

Hoefkens se osvrnuo i na utakmicu te zaključio da su on i Perišić jako dobri prijatelji.

- Moji igrači s punim uvjerenjem moraju ići na napadače PSV-a. Nije sramota izgubiti duel, ali bitno je kako se vraćaš, koliko si neugodan. Ne smiješ mu dopustiti lagodnu večer. Prijateljstvo mene i Ivana se nikada neće prekinuti. Veselim se što ću ga ponovno vidjeti. Nismo još stigli otići na večeru, previše je obveza. Ali stalno razgovaramo - zaključio je.