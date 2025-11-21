Obavijesti

Sport

Komentari 0
POHVALIO PERIŠIĆA

Perišićev bivši suigrač: Pa on je kao Modrić ili Maldini, klasa...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Perišićev bivši suigrač: Pa on je kao Modrić ili Maldini, klasa...
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Bio sam kapetan, a Ivan je bio vrlo mlad i talentiran. Živjeli smo zajedno i često odlazili na večere. Bilo je jasno da je potpuno posvećen, profesionalac, zato danas i igra ovako dobro, rekao je Carl Hoefkens

Ivan Perišić je i dalje jedan od nosioca hrvatske reprezentacije, iako ima 36 godina. Prošle sezone u PSV-u bio je sjajan, osvojio naslov Nizozemske i zaradio produljenje ugovora. Ove sezone PSV dominira, a Perišić je i dalje okosnica momčadi. Slijedi im dvoboj protiv NAC Brede, koju vodi bivši Perišićev suigrač Carl Hoefkens. Zajedno su igrali u Club Bruggeu, a Hoefkens ima samo riječi hvale za hrvatskog reprezentativca.

UEFA Champions League - Bayer Leverkusen v PSV Eindhoven
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

- Bio sam kapetan, a Ivan je bio vrlo mlad i talentiran. Živjeli smo zajedno i često odlazili na večere. Bilo je jasno da je potpuno posvećen, profesionalac. To je razlog zašto i danas može igrati na tako visokoj razini. Uzeo sam ga pod svoje kao kapetan jer sam vidio da je poseban. Naporno je radio, kao dijete je pomagao na farmi u malom selu u Hrvatskoj. Sin farmera, bez luksuza, ali s ogromnom unutarnjom snagom. On i dalje igra, a vidi mene, postao sam trener - rekao je trener Brede za Voetbal International, pa dodao:

- On je kao Maldini ili njegov sunarodnjak Modrić. Slično tijelo, potpuna predanost. Nakon toliko godina kao trener, ponovno vidjeti nekoga s kim sam igrao i vidjeti da još uvijek pravi razliku, Ivan je europska klasa.

Hoefkens se osvrnuo i na utakmicu te zaključio da su on i Perišić jako dobri prijatelji. 

- Moji igrači s punim uvjerenjem moraju ići na napadače PSV-a. Nije sramota izgubiti duel, ali bitno je kako se vraćaš, koliko si neugodan. Ne smiješ mu dopustiti lagodnu večer. Prijateljstvo mene i Ivana se nikada neće prekinuti. Veselim se što ću ga ponovno vidjeti. Nismo još stigli otići na večeru, previše je obveza. Ali stalno razgovaramo - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025