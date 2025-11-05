Perišićeva najlošija utakmica u devet godina. Pogledajte brojke

Ivan Perišić (36) igrao je do 68. minute za PSV na gostovanju kod Olympiacosa u utorak (1-1) u četvrtom kolu Lige prvaka. I tu će utakmicu, bez obzira na pozitivan rezultat iz Grčke, htjeti što prije zaboraviti.

Hrvatski napadač prema Sofascoreu dobio je ocjenu 5,9, što mu je najlošija ocjena u dresu PSV-a. Dapače, lošiji je učinak u karijeri na toj statističkoj platformi imao samo u dva navrata i to u Interu. Ocjenu 5,8 dobio je 2. prosinca 2016. u porazu od Napolija (0-3), te 5,9 ocjenu 9. travnja 2017. u porazu od Crotonea (1-2).

Omišanin je pogriješio kod sedam dodavanja, svih sedam u protivničkoj polovici, izgubio je svih pet duela, kao i 12 posjeda lopte.

Statistika Ivana Perišića

Foto: Sofascore za 24sata

Grčki dnevnik Ta Nea napisao je za Perišića kako je bio najlošiji na terenu: "Vrlo siromašna predstava Ivana Perišića koji je, osim jednog udarca van okvira gola, bio nevidljiv kroz cijeli susret". Grčka Gazzetta opisala je Perišića jednostavno kao "slabu kariku".

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Gol za vodstvo kluba iz Pireja zabio je Martins u 17. minuti. Susret je na konačnih 1-1 postavio džoker s klupe Ricardo Pepi u 93. minuti. PSV se trenutačno nalazi na 17. poziciji s pet bodova, dok je Olympiacos na 31. mjestu s dva osvojena boda. Idući susret u Ligi prvaka Grci igraju protiv Real Madrida, a PSV protiv Liverpoola.