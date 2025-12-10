Perišiću su trebale samo četiri minute: Ušao pa briljantnom asistencijom skoro spasio PSV

U dramatičnoj utakmici Lige prvaka, PSV Eindhoven je na svom Philips Stadionu izgubio od Atlético Madrida 2-3, no kratak, ali iznimno efektan nastup Ivana Perišića obilježio je završnicu susreta. Hrvatski reprezentativac ušao je s klupe i u samo nekoliko minuta pokazao o kakvoj se klasi radi, unijevši novu nadu svojoj momčadi u lovu na veliki povratak.

Iako su domaćini poveli već u 10. minuti golom Guusa Tila i djelovali kao momčad koja kontrolira utakmicu, Atlético je iskoristio nekoliko velikih pogrešaka obrane PSV-a i preokrenuo rezultat. Golovima Alvareza, Hancka i Sorlotha španjolski je klub poveo 3-1 i činilo se da je sve gotovo. No, tada je na scenu stupio Perišić.

"Moćno oružje za završnicu"

Trener PSV-a Peter Bosz odlučio je ostaviti Perišića na klupi na početku utakmice, čuvajući ga kao "moćno oružje za završnicu", dijelom i zbog lakše ozljede koja ga je mučila proteklih dana. Perišić je u igru ušao u 81. minuti umjesto Couhaiba Driouecha s jasnim zadatkom, unijeti pomutnju u redove Madriđana i pokušati spasiti što se spasiti da. Nije mu trebalo dugo da opravda trenerovo povjerenje i pokaže zašto je jedan od ključnih igrača nizozemske momčadi.

POGLEDAJTE ASISTENCIJU:

Bljesak genijalnosti za nadu

Samo četiri minute nakon ulaska, u 85. minuti, Perišić je pokazao svoju klasu. Nakon ubačaja iz kuta, bio je najviši u skoku i fantastično glavom prebacio loptu na drugu stativu. Tamo je spremno dočekao njegov suigrač, također džoker s klupe, Ricardo Pepi, i iz blizine zabio za 2-3, zapalivši tribine i donijevši dramatičnu završnicu.

Publika je gurala PSV prema izjednačenju, a u preostalim minutama stvorili su još nekoliko prilika, no obrana Atlética je na kraju ipak izdržala. Unatoč porazu, Perišićev potez bio je potez utakmice za domaću momčad.

Sjajne ocjene i impresivna statistika

Iako je odigrao tek desetak minuta, Perišićev utjecaj bio je golem. Analitičke platforme poput Sofascorea nagradile su ga visokom ocjenom 7,5, što je izvanredan rejting s obzirom na ograničenu minutažu i potvrda njegovog instantnog doprinosa.

Njegove ovosezonske brojke samo potvrđuju koliko je važan za PSV. U nizozemskoj Eredivisie je u 12 nastupa zabio jedan gol i dodao čak šest asistencija, dok je u Ligi prvaka u pet utakmica dodao još jedan gol i ovu, ključnu asistenciju. PSV je nakon nepotpunog šestog kola na 19. mjestu Lige prvaka s osam bodova, još dva će mu trebati za siguran prolazak. Ali čekaju ga iznimno teški dvoboji u siječnju, domaći protiv Bayerna pa gostovanje kod Newcastlea.