Perkovac: Od početka smo bili kao ispuhani balon. Da se igralo još dva sata, ne bismo dobili

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je najbitniju utakmicu Europskog prvenstva. Inspirirana Mađarska slavila je 29-26 i uništila hrvatski san o medalji. Hrvatska je igrala sporo, bezidejno, bez glave i repa... I Mađari su nam na koncu zapaprili. Hrvatska je ostala bez polufinala Europskog prvenstva.

- Nje izgledalo dobro. Od prve minute smo bili kao ispuhani balon. Nismo imali energiju, tu glad i želju da dobijemo ovu utakmicu. I to se vidjelo. Planirali smo igrati brzo, da poguramo te teške Mađare u polukontri. Međutim, Mađari su bili brži od nas. Ne znam što se dogodilo, morat ćemo to izanalizirati. Večeras nismo bili pravi i to moramo priznati. Ponovno nam je bio probleme igrač više, igrali smo ga katastrofalno loše. Ova utakmica da je trajala još dva sata, mi ju ne bi dobili iako smo imali šanse da okrenemo. Previše lakih šuteva za golmana, napravili smo njihovog golmana najboljim igračem utakmice. Jednostavno, nedovoljno za pobjedu - rekao je izbornik Goran Perkovac nakon utakmice.

Izbornik Perkovac otkrio razloge poraza

Obrana danas nije bila na razini. Zašto je tako?

- Ne znam, to ćemo malo poslije morati vidjeti što se dogodilo. Gledali smo utakmicu s Austrijom i rekli milijun puta da u sredini ne skačemo u blok, a mi smo pet puta skočili. Možda je to danak neiskustvu, volio bih da je. Ali ako nije morat ćemo puno raditi na tome. Da ekipa bolje funkcionira. Nismo igrali oštro, nismo igrali željni tog kontakta nego smo čekali i Mađari su to iskoristili.

Je li bilo nešto čime smo mogli iznenaditi Mađarsku?

- Vjerojatno je. Moramo vidjeti na video analizi što je bilo potrebno da se promijeni. Ali u današnjoj utakmici puno toga ne bi pomoglo jer nismo bili pravi. Nijedan igrač danas nije dao što inače daje. Energija nam je bila totalno na nuli.

Hrvatska ipak ima motiv za dalje

Je li presudio pritisak? Puno je mladih igrača.

- Nije to veliki pritisak. To bi on morali moći. Očekivali jesmo svi zajedno, ali neki veliki pritisak nitko nije pravio. Više smo stvorili sami sebi, da ova generacija stvori nešto dobro. Danas nismo uspjeli, ali čekaju nas još dvije utakmice.

Slijede Island i Njemačka. Kako dalje?

- Imamo jako puno motiva, da dođemo u borbu za peto mjesto. Da napravimo solidan rezultat. Ne dobar, ali solidan. Moramo dobiti ove dvije utakmice.

Imali nešto dobro što smo dobili na ovom Euru?

- Širinu kadra, puno igrača imamo koji mogu odigrati na svakom mjestu. Vratari su danas isto bili solidni i na tome možemo graditi budućnost. Mislim da imamo svijetlu budućnost.