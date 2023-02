Perković je novi igrač Dinama!

Mladi stoper Mauro Perković (19) novi je igrač Dinama. Iz Pule je stigao u Maksimir gdje su ga nakon odrađenih liječničkih pregleda službeno predstavili, a došao je na posudbu do kraja sezone s obvezom otkupa ugovora.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagrepčani će za dosadašnjeg braniča Istre 1961 platiti oko dva milijuna eura, što je uvjerljivo rekord izlaznih transfera za pulskog prvoligaša, a transfer je dogovoren samo nekoliko minuta prije isteka zimskog prijelaznog roka.

Naime, Dinamo i Pula dogovorili su transfer još u utorak poslijepodne, ali posao nije odrađen do kraja s obzirom na to da je zapelo oko provizije menadžera Stipe Lapića. Nakon mukotrpnih pregovora zadnjega dana tek je pet minuta do ponoći stiglo zeleno svjetlo i Perković je potpisao ugovor.

- Jako se veselim i smatram da je ovo veliki iskorak u mojoj karijeri. Dinamo je momčad u kojoj mogu samo napredovati i s vremenom, nadam se, ostvariti svoj puni potencijal - rekao je nakon potpisivanja ugovora Perković, a na pitanje o ciljevima s Dinamom dodao je:

- Ciljevi su jasni, ove sezone želim s Dinamom osvojiti dvostruku krunu, dakle obraniti naslov prvaka te osvojiti titulu u Kupu. A zatim i još veće stvari, nadam se da ćemo se sljedeće sezone plasirati u Ligu prvaka i ondje učiniti velike stvari, jer Dinamo je prethodnih godina pokazao da je itekako sposoban za to.

Bivši stoper Istre u Dinamu će se u zadnjoj liniji boriti za minutažu uz Josipa Šutala, Boška Šutala, Perića, Theophilea i Gurlicu, a u bivšem klubu skupio je 50 nastupa i zabio tri gola.

