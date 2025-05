Perković: Kad Dinamo ima lošu sezonu, postoje i posljedice... Drugo mjesto je veliki neuspjeh

Dinamo je stigao do još jedne sezone bez trofeja, u Maksimiru se odmah okreću - budućnosti. Zvonimir Boban sljedećeg će tjedna postati i službeno novi predsjednik uprave, a prvo će u potragu za novim trenerom. Sandro Perković završio je svoju avanturu na klupi "modrih", u zadnjem dvoboju sezone njegova je momčad svladala (1-0) Varaždin.

- Iskrene čestitke Rijeci na naslovu, bili su blizu i lani kad nisu uspjeli. Sad su bili najkonzistentniji, izgubili najmanje utakmica, primili najmanje golova. Želim im sreću u finalu Kupa i u Europi - rekao je Perković, pa nastavio o današnjoj utakmici:

- Psihološki teška utakmica, ali pobijedili smo. U prvom poluvremenu smo imali šanse za 2-0, riješiti utakmicu, pa i vratnicu u nastavku. Takve utakmice vam nekad "izmigolje" kao ona protiv Lokomotive, ova nije. Kad sam preuzeo odgovornost za prvu momčad bili smo na 3. mjestu, osam bodova od prvog. Od tad smo upisali šest pobjeda, po jedan remi i poraz. Popravili smo neke stvari, ostali smo kratki za milimetar, slično kao u Ligi prvaka.

Trener Dinama bio je iskren...

- Da bilo koji drugi klub u Ligi prvaka osvoji 11 bodova i završi na drugom mjestu bi rekli OK, ali u Dinamu to nije dovoljno dobro. Drugo mjesto je veliki neuspjeh. Mi smo zadnjih sezona bili u problemima, pa smo se znali izvući, vrč je išao na vodu dok se nije razbio. To se dogodilo ove sezone. Vjerujem da će u budućnosti biti drugačije, da ćemo gledati drugačije slike nego danas.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Suze Martina Baturine? Je li mu zasmetalo što na Maksimiru nije dobio veće ovacije?

- Nisam to tako vidio, koliko sam čuo, mislim da je dobio aplauz. Ne vjerujem da su njegove suze bile zbog toga, to mi je nešto novo. Martin je odradio dobru utakmicu, on je vrhunski igrač, njegova će karijere to dokazati.

Vaša sudbina?

- Nisam razgovarao s ljudima u klubu o svojoj sudbini, vjerujem da ćemo to napraviti sljedećih dana.

Ako ostanete trener, koliko Dinamo po vašoj procjeni treba promijeniti momčad?

- Rekao sam, mi smo zadnjih par sezona bili u problemima iz kojih bi se iščupali na kraju, to sad nije bio slučaj. Dinamo nije kao drugi klubovi, kad Dinamo ima lošu sezonu, onda za to postoje konezkvence. Ne bi pričao o igrači ili pozicijama, za to postoje ljudi koji su zasluženi. Siguran sam da će Dinamo to na ljeto napraviti kako treba - završio je Perković.