Perković otkrio: U Šibeniku bez Petka! Na treningu smo vidjeli osmijehe koje već dugo nismo

Nakon pobjede protiv Osijeka (2-0), nogometaši Dinama na gostujućem terenu na Šubićevcu kod Šibenika otvaraju 30. kolo HNL-a u četvrtak, 17. travnja, s početkom u 18 sati. Fabio Cannavaro sad je već neko vrijeme prošlost, a Sandro Perković je privremeno rješenje te će voditi 'modre' protiv momčadi koja muku muči na svim mogućim područjima, ne samo onom rezultatskom.

- Igramo protiv ekipe koja se grčevito bori za ostanak u ligi. Recentne igre Šibenika - neriješeno sa Rijekom na Rujevici i egal protiv Hajduka na Poljudu te gdje su doma pobjeđivali, govori o kakvom protivniku se radi. Maksimalno ih respektiramo, odlični su igrači s odličnim trenerom. Imamo sitnih problema sa bolesti i ozljedama, igrači koji će sutra istrčati i oni koji će ući bit će na maksimumu kao što su bili i protiv Osijeka. Jedino što nas sutra zanima su tri boda

Nogometaši Dinama neće moći računati na neke ozlijeđene i bolesne igrače. Dok se za neke još ne zna koji su, jedan je - siguran.

- Najvjerojatnije je za utakmicu otpao Bruno Petković, nije se uspio oporaviti od utakmice s Osijekom. Viroza je zahvatila nekoliko igrača, danas je već puno bolje nego što je bilo jučer, situacija se mijenja iz dana u dan. Theophile opet trenira, vidjet ćemo hoćemo li ga sutra opet koristiti - jasan je trener Dinama.

U pobjedi protiv Osijeka (2-0) promijenio je taktiku i to je na terenu dobro izgledalo.

- Luksuz kad radite u Dinamu je da imate taktički adaptibilne igrače i oni mogu mijenjati sustav bez da se naruši igra ekipe. Proanalizirali smo dobro Šibenik i prema tome ćemo prilagoditi taktiku. Teren može biti mali problem u vidu toga da se malo teže razvija igra, ali sve ostalo može isto biti problem ako mentalno niste na razini - rekao je pa se osvrnuo na rad prošlog trenera.

- Cannavarov stožer je funkcionirao na način kao i svi stožeri u kojima sam radio, glavni trener je donosio odluke, a mi ostali smo davali savjete, zapažanja i ideje. Na glavnom treneru je hoće li i koliko nešto uzeti, glavni trener vodi cijeli proces.

U klub je na mjesto predsjednika Uprave došao Zvonimir Boban. Riječ je o legendi kluba čiji je dolazak donio mnogo radosti među navijačima, a kakva je situacija u svlačionici?

- Iskreno, nisam razgovarao o tome s igračima. U svlačionici je naš fokus jedino na Šibeniku. Pozdravljam dolazak takve legende u klub, to je vrhunska stvar za nas i hrvatski nogomet i nadam se dobrim stvarima u klubu. To može biti samo dodatan plus za momčad Razgovarali smo u dva navrata, ne predugo, ali su bili kvalitetni nogometni razgovori. Uživao sam, bio mi je jedan od nogometnih idola. Znamo kakav je sportaš i borac, sigurno je optimist i za ovu sezonu, a i za sve buduće što čeka ovaj klub.

Hajduk i Rijeka su se u prošlom kolu 'izvukli' u prošlim minutama, a nije se trener Dinama previše obazirao na to.

- U tom trenutku sam radio analizu Osijeka, nisam gledao utakmice, pokušavam se maksimalno fokusirati na svoju momčad, na oo što mogu utjecati, a više ću ih gledati i analizirati kad budemo igrali protiv njih.

A što ako uspijemo? Pitanje je to koje se počelo vrtjeti u 'modrom' navijačkom puku, a vidi li se Sandro Perković kao prvak Hrvatske?

- Vidim se samo u četvrtak na Šubićevcu, maksimalan rad i fokus, vidjet ćemo za što će nam to biti dovoljno.

Nakon pobjede protiv Osijeka i dolaska legende kluba, dogodile su se promjene nabolje u svlačionici.

- Može se osjetiti pozitiva i drugačija energija, vidjeli smo neke osmijehe koje dugo nismo vidjeli, drago mi je što smo krenuli u dobrom smjeru. Svuda je to tako, ali Osijek nam ništa neće značiti ako na Šubićevcu ne budemo na pravoj razini.