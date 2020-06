Pet puta zaredom slavio u UFC-u pa se morao vratiti konobarenju

'Nisam još veliko ime pa niti jedan protivnik kojeg tražim ne želi prihvatiti meč sa mnom. Jasno mi je zašto se ne žele boriti, ali i dalje je to jedno veliko sra*e. Osuđen sam na čekanje, kaže UFC borac Geoff Neal

<p>Nije popularan, ali je veoma opasan. Svjesni su toga <strong>UFC </strong>borci koji ne žele potpisati borbu s <strong>Geoffom Nealom</strong> (29), inače 11. izazivačem velter kategorije koji ima pet vezanih pobjeda i savršen skor u UFC-u (5-0). Prošle je godine u prosincu nokautirao <strong>Mikea Perryja </strong>(28), ali od onda mu nema ni traga ni glasa. </p><p>Kako nije među najpopularnijim borcima, za ulaske u oktogon i nije dobivao prevelike svote, pa se stanje na bankovnom računu pogoršalo, a on je odlučio - vraća se na staro radno mjesto! On danas konobari u Texas Steakhouse restoranu gdje je radio prije.</p><p>- Pa 11. sam na ljestvici izazivača, znači još nisam u TOP 10. Nisam još veliko ime pa niti jedan protivnik kojeg tražim ne želi prihvatiti meč sa mnom. Jasno je da sam za takve veliki rizik. Netko sam tko nokautira ljude i kao takav sam vrlo opasan za njihov status. Stoga mi je jasno zašto se ne žele boriti sa mnom, ali i dalje je to jedno veliko sra*e. Meni treba novac, a osuđen sam na čekanje - kaže Neal i dodaje: </p><p>- Počeo sam ponovno raditi taj posao još prije pojave koronavirusa. Zašto? Zato što sam predvidio da ću se načekati do iduće borbe. Tako da danas ponovno konobarim i to u Texas Steakhouse restoranu</p><p>Četiri od pet mečeva završio je prekidom, a svo je to vrijeme konobario jer nije zarađivao dovoljno kako bi se mogao posvetiti samo sportu. No, uspio je prošlog ljeta osvojiti 50.000 dolara za nokaut večeri protiv <strong>Pricea</strong>, ali kad je poplaćao trenere, podmirio sredstva koja je potrošio u kampu i možda nešto priuštio što do tada nije mogao, nije ostalo mnogo na računu. Ali on se ne želi žaliti i samo bespomoćno gledati- već pokušava ugovoriti novu borbu, a za to vrijeme zarađuje.</p><p>- Pokušavam doći do borbe s Michaelom <strong>Chiesom</strong> i Santiagom <strong>Ponzinibbijom</strong>. Ne znam sve detalje, jesu li im ponudili ugovor ili ne, ali oni znaju da sam ih prozvao, no nikad se nisu udostojili odgovoriti - zaključuje Geoff Neal.</p>