Petar Sučić asistirao u pobjedi, trener ga kritizirao: 'Mekan je'

Inter se vratio pobjedničkim stazama u Serie A. Nerazzurri su pobijedili Sassuolo 2-1 u nedjelju i sada se nalaze na 10. mjestu na tablici. Petar Sučić ponovo je bio jedan od najboljih igrača Intera, a za prvi gol svoje momčadi asistirao je Dimarcu. Trener Intera, Cristian Chivu, zadovoljan je hrvatskim reprezentativcem, ali i smatra da ima još puno prilika za nastavak.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

- Sučić je dobar igrač, pomaže nam kao i svi veznjaci. On je mlad nogometaš koji je već puno pokazao i zaista je kvalitetan, ali mora napredovati jer malo je mekan u duelima. Moramo prihvatiti da mladi igrač uvijek ima uspona i padova - rekao je Chivu nakon utakmice.

Portal The Cult of Calcio Sučiću je dao ocjenu 6 uz komentar da postaje ključan element Interovog veznog reda te da njegovo dodavanje i kretanje izgledaju sjajno. Također, naveli su da je bio prilično dominantan u vezi. La Gazzetta dello Sport bila je sklonija veznjaku "vatrenih" dodijelivši mu sedmicu.

Inter je tako nakon dva poraza u Serie A uspio doći do pobjede, a tako moraju nastaviti i u sljedećem kolu kada idu u goste Cagliariju. U Ligi prvaka su pobijedili Ajax te će nakon Cagliarija ići na gostovanje kod Slavije iz Praga gdje se očekuje lagana pobjeda.