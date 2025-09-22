Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE SJAJAN POTEZ

Petar Sučić asistirao u pobjedi, trener ga kritizirao: 'Mekan je'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Petar Sučić asistirao u pobjedi, trener ga kritizirao: 'Mekan je'
Foto: Alessandro Garofalo

Petar Sučić asistirao je Dimarcu u pobjedi Intera nad Sassuolom 2-1. Hrvatski veznjak još jednom je pokazao koliko je bitan za svoju momčad te ga je trener nahvalio, ali i rekao da još mora raditi

Inter se vratio pobjedničkim stazama u Serie A. Nerazzurri su pobijedili Sassuolo 2-1 u nedjelju i sada se nalaze na 10. mjestu na tablici. Petar Sučić ponovo je bio jedan od najboljih igrača Intera, a za prvi gol svoje momčadi asistirao je Dimarcu. Trener Intera, Cristian Chivu, zadovoljan je hrvatskim reprezentativcem, ali i smatra da ima još puno prilika za nastavak.

CALCIO - Serie A - Inter - FC Internazionale vs US Sassuolo
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

- Sučić je dobar igrač, pomaže nam kao i svi veznjaci. On je mlad nogometaš koji je već puno pokazao i zaista je kvalitetan, ali mora napredovati jer malo je mekan u duelima. Moramo prihvatiti da mladi igrač uvijek ima uspona i padova - rekao je Chivu nakon utakmice.

Portal The Cult of Calcio Sučiću je dao ocjenu 6 uz komentar da postaje ključan element Interovog veznog reda te da njegovo dodavanje i kretanje izgledaju sjajno. Također, naveli su da je bio prilično dominantan u vezi. La Gazzetta dello Sport bila je sklonija veznjaku "vatrenih" dodijelivši mu sedmicu.

Inter je tako nakon dva poraza u Serie A uspio doći do pobjede, a tako moraju nastaviti i u sljedećem kolu kada idu u goste Cagliariju. U Ligi prvaka su pobijedili Ajax te će nakon Cagliarija ići na gostovanje kod Slavije iz Praga gdje se očekuje lagana pobjeda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...
USKORO PADA ODLUKA

Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...

Zbog napada Izraela na Dohu, Katarski nogometni savez lobira kako bi se izraelska reprezentacija i klubovi izbacili iz svih europskih natjecanja
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Srpska vaterpolska legenda: Obitelj mi se borila protiv Hrvatske, a ja sam igrao za nju
OTKRIO DETALJE

Srpska vaterpolska legenda: Obitelj mi se borila protiv Hrvatske, a ja sam igrao za nju

Sa srpskom vaterpolskom reprezentacijom Vladimir Vujasinović osvojio je svjetsko zlato, tri europska zlata i olimpijsko srebro

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025