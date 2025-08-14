Peter Schmeichel: Ako nemaš desetku, ne igraš za United...

Dok se nova nogometna sezona približava, legendarni vratar Manchester Uniteda Peter Schmeichel otkrio je što se, po njegovu mišljenju, mora promijeniti na Old Traffordu, pohvalio Tottenhamov put do trofeja i istaknuo tko je, prema njemu, promijenio moderni nogomet. Sve je to podijelio u novoj epizodi Sofascoreova YouTube serijala A Guest and a Half - 45 minuta opuštenog razgovora sa sudačkom nadoknadom.

U Zadru, na Sunset Sports Festivalu, Schmeichel je zajedno s Kate Scott vodio Sofascore Player of the Season show, događaj koji je okupio najbolje iz svijeta nogometne statistike i nagradio igrače koji su obilježili sezonu. Osvrćući se na prošlu sezonu i finale Europske lige, danski velikan nije birao riječi:

- Završili smo 15. u Premier ligi i izgubili 18 utakmica. To je skoro pola sezone. Nije samo ova godina, ovo su godine loših odluka otkako je Sir Alex Ferguson otišao. Sve je eksplodiralo ove sezone. Finale Europske lige protiv Tottenhama bila je prilika. Poklon. Pobijediš i ideš u Ligu prvaka. Moglo je promijeniti cijelo ljeto.

Foto: Sofascore

- Ali da bi osvojio finale, moraš se pojaviti. Moraš pokušati. I to me najviše razočaralo, činilo se kao da smo samo odrađivali posao… Možeš izgubiti finale, ali samo ako ostaviš sve na terenu. A mi to nismo učinili.”

Schmeichel je otvoreno govorio i o jedinstvenom pritisku igranja za Manchester United:

- Ako nemaš desetku u samopouzdanju i mentalnoj izdržljivosti, ne igraš za Manchester United. Svaka stvar koju napraviš, svaka mala pogreška, primijeti se… Kod Uniteda je pritisak uvijek prisutan. Gdje god da ideš, s klubom ili privatno, pozornost je nevjerojatna.”

Foto: Sofascore

Govoreći o PSG-u, posebno je istaknuo trenera Luisa Enriquea:

- Znam da je bio kandidat broj jedan za Manchester United u jednom trenutku, ali želio je ostati sa Španjolskom do kraja Svjetskog prvenstva u Kataru, pa smo propustili tu priliku. Ono što je napravio u PSG-u promijenilo je nogomet. Tako će se nogomet igrati od sada.”

Dotaknuo se i suradnje s CBS-om i Peteom Radovichem.

- Mislim da je cijela emisija promijenila način na koji se nogomet prenosi. Zabavnije je, opuštenije, ali i dalje vrlo ozbiljno i analitično… Možeš ustati od stola, prošetati s bežičnim mikrofonom i pričati s ljudima uživo. To je bilo nezamislivo prije samo nekoliko godina. To gledatelju daje autentičniji doživljaj. To je zasluga CBS-a i Petea Radovicha. Obožavam to.

Foto: Sofascore

Epizoda donosi i trenutke u kojima Schmeichel sam sebi daje ocjene u 12 ključnih vratarskih kategorija, u prepoznatljivom Sofascore stilu, uz nekoliko iznenađujućih rezultata i jednu savršenu “desetku” za komunikaciju. Kroz razgovor se prisjeća karijere, dijeli dojmove s finala Lige prvaka i objašnjava kako sve izravniji stil igre mijenja moderni nogomet.

Od anegdota o jedanaestercima u Brøndbyju do taktičkih analiza s najveće pozornice, Schmeichel je iskren, detaljan i pun tema za raspravu. A ovo je tek prvi dio intervjua, drugi stiže uskoro.