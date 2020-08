Peti na Pannonianu: Najbolji Hrvat u BMX-u ozlijedio rame

<p>Unatoč padu u prvoj vožnji i ozljedi ramena, naš najbolji BMX vozač<strong> Marin Ranteš </strong>osvojio je 5. mjesto na Pannonian Challengeu te 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske održanom u istom danu na osječkom festivalu ekstremnih sportova.</p><p>No, unatoč padu i ozljedi Ranteš nije odustao od druge vožnje već je, unatoč problemu s ramenom, publici koja ga je ove godine isključivo pratila putem streaming servisa priredio show u kojem je pokazao neke od trikova koje je mjesecima pripremao.</p><p>Naime, ovogodišnji Pannonian Challenge odvija se bez prisustva publike u skladu s propisanim epidemiološkim preporukama.</p><p>- Nije ono što sam očekivao, prva vožnja mi je bila super sve do 15 sekundi prije kraja jer sam pao. U drugoj vožnji me je nažalost mučilo rame zbog prethodnog pada, ali nastavio sam koliko sam mogao i mogu ipak biti sretan. Ovogodišnji Pannonian je drugačiji, nema publike, ali vjerujem da su nas svi pratili putem interneta i televizije, tako se ovim putem, u ime svih vozača mogu samo zahvaliti Pannonian Challengeu što su uspjeli napraviti ovakav odličan događaj u tako teškoj situaciji – rekao je Ranteš, kojemu je ovo bio osmi nastup u Osijeku.</p><p>Osječki park ovoga puta nije bio mjesto trijumfa niti za najboljeg BMXera svijeta <strong>Daniela Dhersa</strong>, koji se plasirao na tek 3. mjesto, a mjesto na postolju izgubili su i <strong>Francuz Anthony Jeanjean</strong>, Talijan <strong>Alessandro Barbero</strong> te Čeh <strong>Michael Beran</strong>, sve velikani svjetske BMX scene. Ove su godine neki novi klinci nadjačali titane i legende BMX sporta!</p><p>Drugo mjesto osvojio je Francuz <strong>Istvan Calliet</strong>, a slavio je Britanac<strong> Jack Clark</strong> kojeg su u Osijeku prozvali ‘Clark - King of the park’.</p><p>- Ovo mi je peta godina na Pannonian Challengeu i prvi puta sam uspio pobijediti, stoga sam jako, jako sretan – bez riječi sam. Hvala Pannonianu i svima na ovako sjajnom događanju i atmosferi, bilo je uistinu nevjerojatno i svakako ću se vraćati u Osijek još mnogo godina. Što se tiče natjecanja, ono je bilo mnogo opuštenije bez publike, što je meni išlo u prilog jer se ponekad borim s pritiskom, pa mi je ovo došlo kao opuštenije nadmetanje s prijateljima. Na kraju, drago mi je da se BMX vraća u normalu. Ovo je jedino natjecanje ekstremnog sporta u vrijeme pandemije, koje se pokazalo izrazito uspješnim – istaknuo je pobjednik <strong>Jack Clark</strong>, kojemu je Osijek jedan od najljepših gradova u kojima je bio.</p>