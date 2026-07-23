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NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Peticija da se Argentinu izbaci sa SP-a skoro srušila rekord

Piše 24sata,
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Peticija da se Argentinu izbaci sa SP-a skoro srušila rekord
Foto: Dylan Martinez
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Šok u nogometu: peticija za izbacivanje Argentine sa SP-a prešla 23 milijuna potpisa, a navodi o pristranosti prema Messiju raspalili su mreže

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U nogometnom svijetu zavladala je nevjerica nakon što je internetska peticija, koja poziva na izbacivanje Argentine sa Svjetskog prvenstva, prikupila više od 23 milijuna potpisa. Ova inicijativa približila se rekordu za najpotpisivaniju peticiju u povijesti, a sve zbog optužbi za navodnu pristranost prema Lionelu Messiju i njegovoj reprezentaciji.

Vijest je podijeljena na društvenoj mreži X s profila "The Touchline", koji se bavi praćenjem nogometnih zbivanja. U objavi stoji kako se peticija opasno približila trenutačnom rekordu od 24,319,181 potpisa. Uz tekst je priložena i grafika koja poziva na akciju pod naslovom "Izbacite Argentinu".

U opisu peticije navodi se kako su Fifa i suci navodno pristrani prema Lionelu Messiju i argentinskoj reprezentaciji, tvrdeći da je pobjednik turnira "već odlučen". Vizualni prikaz u objavi pokazuje da je peticija već tada značajno premašila svoj prvotni cilj, što ukazuje na njenu viralnost i brzinu kojom je prikupljala podršku. Kampanja je zatvorena nakon što je Španjolska pobijedila Argentinu 1-0 u finalu.

(*uz korištenje AI-ja)

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Komentari 3
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