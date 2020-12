Petko: Neću komentirati Ćiru da ne znam pucati penale. I ja sam zaslužan što nismo primili gol...

Ne može mi nijedan članak pomoći da shvatim nešto i da se poboljšam, već samo trener, menadžeri i ljudi koji su mi bliski i kuže nogomet. A Mamić i ja se sve bolje razumijemo, rekao je Petković

<p><strong>Mamiću</strong>, neka Bruno ne puca penale, sad je zabio, ali ne zna ih pucati. Ima i boljih. Prelagano je prišao lopti, prelagano pucao tako važan penal. Petković je igračina, ali neka Zoran nekoga drugog odredi za penal.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje dinamovaca u svlačionici</strong></p><p>Rekao nam je to Ćiro Blažević, a kad Ćiro nešto kaže, onda se to pročuje. Pa je sve vidio i sam Petković nakon što je načeo Feyenoord golom iz kaznenog udarca.</p><p>- Ne želim komentirati Ćiru, ali dobro, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ja čekam i gledam golmana do zadnjeg trenutka i ako se ranije baci, promijenim stranu. Ako ne, izaberem kut i jako - objasnio je Petković nakon što se zajedno sa suigračima vratio na Maksimir na kojem su dinamovce dočekali špalir i pjesma.</p><p>Petković je sinoć opet bio onaj pravi Petković kakvog treba i Dinamo i reprezentacija.</p><p>- Zadovoljan sam svojom igrom, pogotovo u prvom dijelu jer sam zadržao jako puno lopti. Uvijek sam bio momčadski igrač, nisam egoist koji misli na sebe, već na momčad. Nek' su me kritizirali, ali dok suigrači zabijaju i ja im otvaram prostor, bit ću zadovoljan - kazao je Petko pa se osvrnuo na kritike.</p><p>- Došao sam u Dinamo nakon što 600 dana, koliko su novinari izračunali, nisam zabio gol i onda sam u prvoj za Dinamo postigao autogol. Bili su tu svakakvi posprdni komentari, ali ne želim trošiti energiju na to. Ne može mi nijedan članak pomoći da shvatim nešto i da se poboljšam, već samo trener, menadžeri i ljudi koji su mi bliski i kuže nogomet. A Mamić i ja se sve bolje razumijemo.</p><p>Dinamo u pet kola nije primio gol. A kako obrana počinje od napada, i Petković u tome ima ulogu.</p><p>- Možda ne izgledam kao netko tko će pomagati obrani, ali radim taj dio posla. Naravno, ne u istom omjeru kao obrambeni i vezni, no osjećam dio zasluga što još nismo primili gol. Obrana nam je beton na čelu s Livijem, Ademi i Jakić bacaju se na glavu...</p>