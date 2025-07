Petković: Boban ima ozbiljan problem s glavom. Ademiju je rekao da šaljem Mamiću novac

Bruno Petković (30) prvi je put progovorio o odlasku iz Dinama. Krajem svibnja, nakon utakmice posljednjeg kola HNL-a protiv Varaždina, razgovarao je s predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom. Boban je taj sastanak već opisao u velikom intervjuu za službene klupske stranice, a sada je Petković iznio svoju verziju priče.

- Zvone mi je prije utakmice s Varaždinom rekao da ćemo razgovarati. Nisam bio jedini, bilo nas je sedam, osam. Ja sam bio prvi, a on je rekao da sam kasnio jer ga ne poštujem. Kasnio sam tri minute, imam poruke, mogu sve potvrditi na kamerama. Nisam spavao jer sam nakon šest godina izgubio prvenstvo, a za to nemam opravdanje. Osjećao sam se katastrofalno - počeo je Petković i nastavio:

- Razgovarali smo 30 do 40 minuta. On mi je objašnjavao kako bi sve trebalo funkcionirati. Predstavio mi je projekt, rekao mi da se moram promijeniti, da sam ja kapetan... Sve je to bilo u redu. Mediji su prikazali da je Zvone tražio da budem profesionalac, a ja sam navodno rekao da nemamo dogovor. Tako ispada da sam neprofesionalan i da se želim zafrkavati. To nije istina. Zvone mi je rekao da ulazim u zadnju godinu ugovora, ali da treniram dva, tri mjeseca pa ćemo razgovarati o novom ugovoru. Nakon toga je ustao i rekao: "Dogovorili smo se, ostaješ." Ja sam odgovorio: "Čekajte, ako vam dam ruku, kao da sam potpisao ugovor. Dajte mi sedam, osam dana da se odmorim pa se vidimo." Zvone je zakolutao očima. Imam teoriju da ima bipolarni poremećaj. Rekao mi je: "Ti nisi siguran da ostaješ?", okrenuo mi je leđa i dodao: "Možeš odmah ići tražiti novi klub." Ustao sam, a onda me pitao: "Od čega se trebaš odmoriti?" Tu je počela rasprava – od čega sam umoran ako nisam igrao. Rekao sam mu da sam psihički umoran - ispričao je Petković u Podcast Inkubatoru.

Foto: Podcast Inkubator/Screenshot

- Još jedan detalj. Kada je Fabio Cannavaro došao u klub, rekli su mu da će imati problema sa senatorima. On mi je kasnije rekao da s nama nije imao nijedan problem. Od svega toga se moram smiriti i odmoriti. Rekao mi je: "Vidimo se za sedam dana pa ćemo razgovarati." Sutradan je nazvao mog menadžera i rekao da klub odlučuje da ne moram doći na pripreme i da su me izbacili iz ekipe - kazao je i zaključio:

– Još jedna stvar me posebno zasmetala, a dogodila se 30 minuta nakon toga. Sjeo sam s Ademijem, a on je mom suigraču rekao ovim riječima: "On nema te pare, on vraća novce Zdravku." Takve stvari može govoriti samo čovjek koji ima ozbiljan problem u glavi.