'Petković i Stojanović su dobili udarce u koljeno, ali bit će ok'

Dinamo je nakon početnog primljenog gola Interu zabio četiri (4-1), na stadionu je bilo ugodno vrijeme, a svi su bili na svojim pozicijama i po uputama Stožera u razdoblju korone. Igor Jovićević izveo je najjači mogući sastav u ovom trenutku i proslavio još jednu pobjedu s 'modrima'.

Unatoč pobjedi s velikom gol razlikom, Jovićeviću će na pameti biti i dvije ozljede. Naime i Stojanović i Petković su zaradili udarce u koljeno. Stojanoviću je nateklo, Petku nije, a trener se nada da neće biti ništa strašno.

- Nadam se da će obojica biti dobro. Stojanoviću je koljeno nateklo, Petkoviću nije - rekao je Jovićević pa se okrenuo viđenim na terenu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Veseli me činjenica da su igrači uporno tražili rješenje protiv postavljenog bloka, što nije lako ni velikim momčadima kada im se protivnik zatvori. Puno smo mijenjali strane da bismo došli do bokova gdje su oni praktički imali manjak igrača jer s Mamutom samo gore i s četiri igrača u veznoj liniji mi smo to okretali, ali nismo imali dovoljno dubine, osobito u prvih 20-25 minuta. Pogotovo kod otvorenih lopti da se više napadne, malo više dubine kod naših veznih igrača ili naših krila da se razvučemo tu zadnju liniju, da bismo došli do igre, da bismo došli do Petka na primjer - pojašnjava trener prve maksimirske momčadi.

- Inter je ušao čvrsto, blok u pozicijskoj niskoj obrani za razliku od utakmice s Rijekom gdje sam imao priliku malo i pogledati kada su ih napali visoko, imali su više prostora. To je njima bila prva utakmica poslije izolacije. Otežali su nam stvarno i protok lopte i traženje međuprostora, međutim kako je prolazila utakmica, tako smo mi postajali bolji i pronašli smo rješenje za taj niski blok. I 4-1 je dokaz tome, ali dizat ćemo formu iz utakmice u utakmicu - rekao je Jovićević pa dodao:

- Igrači su motivirano ušli u utakmicu s mladim igračima. Vidio se kontrast kvalitete i kada se ona spoji s motivacijom onda je to zaista jedna prelijepa igra - pohvalio je svoje igrače.

- Ako ste primijetili koristio sam jednu drugačiju formaciju, 4-4-2, koja se eto ispostavila kao dobra alternativa koja nam isto tako može koristiti osobito protiv ovakvih ekipa koje se dođu zatvoriti s 5-4-1 formacijom - zaključio je.