Petković je na vrhu ljestvice strijelaca Konferencijske lige. A pet golova dijeli ga od povijesti

Nekada je znao djelovati nonšalantno i nezainteresirano, ali kada bi zabljesnuo, pokazao bi o kakvoj klasi je riječ. Na radost navijača Dinama, više nisu u pitanju samo bljeskovi.

Bruno Petković najbolji je igrač Dinama i čovjek o kojem uvelike ovisi igra hrvatskog prvaka. Najbolje se to vidjelo u prvom dijelu sezone kada ga nije bilo 40-ak dana zbog ozljede, a tada su se nanizali loši rezultati.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

On je kapetan, lider i igrač koji je nezamjenjiv. Vidjeli smo to i sinoć u još jednoj veličanstvenoj predstavi Dinama u Europi. Svladali su Real Betis (1-0) u prvoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige i došli na koračić od osmine finala, a jedini gol zabio je Petković iz penala u 75. minuti. Bio mu je to peti gol u četiri utakmice i trenutno je jedan od najboljih strijelaca trećeg po rangu europskog natjecanja. Po pet golova zabili su i Benjamin Nygren iz Nordsjaellanda, Gift Orban iz Genta i Eran Zahavi iz Maccabi Tel Aviva, no hrvatski reprezentativac je na vrhu ljestvice jer mu je trebalo najmanje minuta, tek 339.

Njegove lopte s očima, odvlačenje protivnika, fenomenalna tehnika i nepredvidljivi potezi... Sve je to dio Petkovićeva repertoara koji smo vidjeli prethodnih godina, no mnogi su ga kritizirali zbog manjka golova. Jer, kao napadaču, primarni zadatak je zabijati. Logično. I konačno je ove godine zadovoljio i u tome segmentu. Najbolji je strijelac 'modrih' s 13 golova u svim natjecanjima, a uskoro bi njegovo ime moglo zauvijek stajati u povijesnim knjigama kao najbolji strijelac u europskim natjecanjima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Petković je u 70 međunarodnih utakmica u dresu Dinama zabio 24 gola i 15 puta asistirao, prvi je došao u sezoni 2018/2019 protiv Viktorije Plzen u eliminacijskoj fazi Europske lige, a samo četiri gola više ima Mislav Oršić. Kada Petko ovako igra, navijači mogu sanjati najveće stvari, a ako ovako nastavi trpati i hrvatski prvak dogura što dalje u Konferencijskoj ligi, mogao bi Oršića svrgnuti s vrha već ove sezone.