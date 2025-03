Petković: Ne bojim se kazne, Portugalci su bili na zadatku!

Zagreb je izgubio od Kielca 26-27 za kraj sezone u Ligi prvaka. Poljaci su sretno i spretno prošli u osminu finala, na žalost Kolstada, koji se nadao da Zagreb može barem do boda.

Trener Velimir Petković bio je rezolutan o sudačkom kriteriju dvojice Portugalaca, čiji je vjetar pogurao Kielce.

- Drago mi je da je Talant Dujshebaev prošao dalje jer smo veliki prijatelji, ali ne slažem se da se Kielce vratilo u igru. Vratila su ih dva momka iz Portugala. Imam 69 godina i ne bojim se kazne, trpim ovo četvrtu utakmicu. Neka pogledaju ovo ljudi koji odlučuju. Ne žalim se na suđenje, ali neka omoguće mojim igračima da, ako su bolji, pobijede. Od prve minute nikome nije u Areni jasno što portugalski suci sviraju. Puste korake, Karaljoka da trči kroz šest metara, ne sviraju isključenja Kielcu. Delegat je tu da vodi računa da je sve normalno i ne smije utjecati na rezultat, a taj gospodin ne dopušta da razmijenite riječ s njim. Zove suca da mi da žuti karton, dvije minute. Žuti karton je moja taktika, on mi do oduzme u 10. minuti. Što je to nego utjecaj na rezultat - ljutito je zvučao trener Zagreba.

Zagreb: Susret 14. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Industria Kielca | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Održao sam govor igračima, nikad ih poslije poraza nisam hvalio, ali oni daju sve od sebe. I onda protiv Kolstada dođu Slovenci, pa dođu Austrijanci u Aalborgu i ubiju nas, pa sada ovdje Portugalci sa zadatkom. Čini mi se da EHF-u više odgovara Kielce nego mi jer su financijski potentniji, ali mi napredujemo i sigurno ćemo napraviti nešto u Europi, samo tražim od kluba da se pobrine da imamo ravnopravne uvjete na terenu. Da, griješio je danas Glavaš, Beljavski, te su greške utjecale na rezultat, ali griješili su i igrači Kielca svjetski prvaci, olimpijski, puno skuplji, iskusniji i oni nisu zaslužili pobijediti danas.

Debitirala su dva nova igrača, Topić i Przytula.

- Przytula je pokazao što ima i zašto je došao. Topić je velik i volim takve igrače u centralnom bloku obrane, teško je zabiti kad imaš ispred sebe dvometraša, nekad lopta ode preko gola. Pogodili smo s obojicom i moram pohvaliti klub što smo uštedjeli na prilagodbi za sljedeću sezonu.

Davor Gavrić dodao je:

- Neću komentirati suđenje jer nisam dugo ovdje, nekad nedostaje snage, nekad sreće, igramo pod tabletama. Bit će bolje iduće sezone.