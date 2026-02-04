Obavijesti

NIJE IM JASNO

Petković šokirao Turke: 'Taj mu potez ne bi prošao u Hrvatskoj'

Piše Jakov Drobnjak,
Slavlje hrvatskih igrača nakon pobjede u suretu sa Škotskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Petkovićev Kocaelispor izgubio je u ponedjeljak od Fenerbahčea 2-0 na domaćem terenu. Hrvatski igrač bio je fasciniran gostujućim navijačima pa im je zapljeskao, a Turcima se to nije svidjelo

Kocaelispor, za kojeg igra Bruno Petković, u ponedjeljak je izgubio na domaćem terenu od Fenerbahčea u 20. kolu turske lige. Golove za goste zabijali su Marco Asensio (45.) i Dorgeles Nene (75.). Petković je odigrao cijeli susret za Kocaelispor, a svojim potezom na kraju utakmice šokirao je turske novinare.

Naime, kamere su uhvatile Petkovića kako aplauzom pozdravlja gostujuće navijače. Poznato je u nogometnom svijetu kako Fenerbahče ima gromoglasnu podršku gdje god igrao, a sada je to zadivilo i bivšeg dinamovca. 

- Zapljeskao sam im jer nikad u karijeri nisam vidio da gostujući navijači negdje naprave takvu atmosferu. Svaka im čast - rekao je Petković nakon utakmice.

Taj čin začudio je Turke koji su počeli s raznim komentarima, a jedan novinar napisao je kako tako nešto ne bi mogao napraviti u Hrvatskoj te pozdraviti navijače Rijeke i Hajduka. Što se tiče Kocaelispora, nalazi se na devetom mjestu sa 24 boda. Petković ove sezone u 14 utakmica ima šest golova.

