Petković šokirao Turke: 'Taj mu potez ne bi prošao u Hrvatskoj'

Kocaelispor, za kojeg igra Bruno Petković, u ponedjeljak je izgubio na domaćem terenu od Fenerbahčea u 20. kolu turske lige. Golove za goste zabijali su Marco Asensio (45.) i Dorgeles Nene (75.). Petković je odigrao cijeli susret za Kocaelispor, a svojim potezom na kraju utakmice šokirao je turske novinare.

Naime, kamere su uhvatile Petkovića kako aplauzom pozdravlja gostujuće navijače. Poznato je u nogometnom svijetu kako Fenerbahče ima gromoglasnu podršku gdje god igrao, a sada je to zadivilo i bivšeg dinamovca.

- Zapljeskao sam im jer nikad u karijeri nisam vidio da gostujući navijači negdje naprave takvu atmosferu. Svaka im čast - rekao je Petković nakon utakmice.

Taj čin začudio je Turke koji su počeli s raznim komentarima, a jedan novinar napisao je kako tako nešto ne bi mogao napraviti u Hrvatskoj te pozdraviti navijače Rijeke i Hajduka. Što se tiče Kocaelispora, nalazi se na devetom mjestu sa 24 boda. Petković ove sezone u 14 utakmica ima šest golova.