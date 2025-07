Petković u Podcast Inkubatoru: Ispričat će svoju stranu priče o Bobanu, natezanju s Turcima...

Bio je uvjerljivo najveća zvijezda Dinama posljednjih godina. S Brunom Petkovićem (30) na terenu, kada je bio zdrav i u formi, Dinamo je djelovao kao momčad koja se igra nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Petković, Baturina i Sučić na treningu Dinama | Video: Ante Buškulić/24sata

No, morao je napustiti Maksimir zajedno s nekolicinom igrača u rekonstrukciji momčadi koju je proveo Zvonimir Boban. Predsjednik uprave Dinama u međuvremenu je iznio svoju stranu pregovora, no Petković još uvijek nije otkrio kako je sve djelovalo s njegova gledišta. To će se promijeniti u ponedjeljak od 20 sati kada, sada se može slobodno reći, velikan Dinama gostuje u Podcast Inkubatoru.

Također, Petković će govoriti o aktualnostima koje su mu se događale otkako je napustio Maksimir, ponajviše o prelasku u Tursku i "natezanjima" s Kocaelisporom koja su trajala tjednima. Na koncu je ipak potpisao za turskog prvoligaša pa se tamošnjim navijačima odmah predstavio, onako u svojem stilu - asistencijom.

Podsjećamo, Boban je nedavno govorio o odlasku Brune Petkovića iz Dinama.

- Nadao sam se da Bruno može povesti dalje momčad kao pravi kapetan, ali za to je bila potrebna jedna prekretnica njemu onako kako sebe vidi kao profesionalca i nogometaša. Rekao sam mu: 'Bruno, budi pravi kapetan, podrži nove igrače i trenera. Moraš otići na veći nivo profesionalizma. Ne znamo koliko si zdrav ili ne, ako par mjeseci odigraš kako treba, jer ovu godinu nisi igrao 70 posto, napravit ćemo sve za tebe, dobit ćeš maksimalan ugovor. Izvršni odbor je donio neke odluke i financijske regulative. Pokušat ćemo da bude što je moguće više plaćen pa ćemo vidjeti. Siguran sam da možeš odigrati najbolju sezonu svog života ako si zdrav. Mi sad to ne znamo. Imamo li dogovor? - rekao je i dodao:

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

- On je rekao: 'Nemamo. Ja moram razmisliti o tom svemu sedam dana.' A onda rekoh: 'Gle, bolje da onda svatko ide svojim putem sedam dana.' U tom trenutku ja moram donijeti odluku, na takvom sam mjestu da sam vidio da onda može biti samo problem za Brunu, Dinamo i sve. Najbolje je bilo da se oprostimo. To smo napravili na elegantan, uredan način, s mojim dugogodišnjim prijateljem s kojim sam igrao za Dinamo, Ivanom Cvjetkovićem, koji je njemu menadžer više od deset godina. I to je bilo jako OK, barem sam sretan što se završilo u miru i blagoslovu iako je to jedan bolan rastanak, ali možda je i dobar. I za Dinamo i za Brunu. Jednostavno je evidentno bilo da je teško ići dalje zajedno.

Zvonimir Boban rekao je što je imao, sada je red na Bruni Petkoviću. Podcast će se emitirati uživo na YouTube kanalu Podcast Inkubatora.