VIDEO Bruno Petković debitirao za Kocaelispor i odmah asistirao za pobjedu na pripremama

Nakon mjesec dana previranja, dogovora pa otkazivanja istog, Bruno Petković napokon je sredinom srpnja potpisao za Kocaelispor. Podsjetimo, on se početkom lipnja razišao s novim predsjednikom Uprave Zvonimir Bobanom, što je i čelnik Dinama sam potvrdio u posljednjem medijskom nastupu.

- Od početka sam pokušao stvoriti odnos u kojem bilo tko tko razumije nogomet u Hrvatskoj zna, ako Bruno Petković igra motivirano i spremno, gotovo si već pobijedio pola prvenstva. Pa to svi znamo. Nadao sam se da može povesti momčad dalje kao pravi kapetan. Ali za to je bila potrebna prekretnica, i u njegovu razmišljanju o sebi kao profesionalcu i kao nogometašu. Pitao sam ga: "Bruno, budi pravi kapetan. Podrži igrače, podrži novog trenera. Moraš dosegnuti višu razinu profesionalizma. Ne znamo koliko si zdrav ili ne. Ako odigraš par mjeseci kako treba, jer ovu godinu nisi igrao 70 posto, napravit ćemo sve za tebe. Dobit ćeš maksimalan ugovor – rekao je Boban te dodao:

- Izvršni odbor donio je neke odluke i financijske regulative."Pokušat ćemo da budeš što bolje plaćen pa ćemo vidjeti. Siguran sam da možeš odigrati najbolju sezonu svog života ako si zdrav. Mi to sad ne znamo. Imamo li dogovor?". On je rekao: "Nemamo. Moram razmisliti o svemu sedam dana." A ja sam rekao: "Gle, bolje je onda da svatko ide svojim putem". U tom trenutku morao sam donijeti odluku, jer na toj sam poziciji i vidio sam da bi to moglo postati problem za Brunu, za Dinamo, za sve. Najbolje je bilo da se oprostimo.

Petković se sada napokon skrasio, a nije mu dugo trebalo da ostavi traga u novom klubu. Ušao je u drugom poluvremenu i asistirao za drugi, odlučujući pogodak u utakmici koja je završila 2-1 za Petkovićevu momčad protiv Sivasspora. Kocaelisporu je to bila četvrta pripremna utakmica i druga pobjeda. Ranije su slavili 5-0 protiv Adane, dok su upisali i jedan remi (0-0 protiv Karagümrüka) te poraz (2-1 protiv Esteghlala).

Sezona u Turskoj započinje 8. kolovoza, a Kocaelispor ima velika očekivanja nakon povratka u elitni rang. Klub s bogatom tradicijom kao primarni cilj postavio je ostanak u ligi, ali se nada i plasmanu u sredinu ljestvice.

U prvom kolu Petković će odmah igrati protiv bivšeg kluba trenera Nenada Bjelice i nekadašnjeg suigrača Mislava Oršića, Trabzonspora. U trećem kolu Kocaelispor će gostovati kod Fenerbahčea, gdje će se Petković sučeliti s bivšim klupskim i reprezentativnim kolegom Dominikom Livakovićem.