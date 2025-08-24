Petković zabio prvijenac pa istupio: 'Više nismo ni zaslužili'

Bruno Petković (30) zabio je krasan slobodnjak protiv Fenerbahčea u 3. kolu turske Super Lig. Njegov Kocaelispor na koncu je izgubio 3-1 i nije mu pomogao niti izjednačujući gol Petkovića kojim je utišao kritike zbog nešto slabijih igara otkako je stigao u Tursku.

Dogodilo se da je prvi gol za novi klub postigao baš protiv momčadi Josea Mourinha što je svakako za pohvalu, a nakon poraza indirektno je kritizirao igru svoje momčadi.

Petković je stigao u klub koji mu je predstavio ambiciozan projekt i uspon na sam vrh turske lige, od toga za sada nema ništa.

- Važno nam je da počnemo osvajati bodove, ali nismo uspjeli. Fener je bio bolji, tako da nismo ni zaslužili. Pogledat ćemo sami sebe i analizirati situaciju. Trebamo li biti bolji prema naprijed? Ne bi bilo u redu da samostalno iznosim analize. Moramo biti malo mirniji i bolje koristiti šanse - rekao je Petković i natuknuo da nije sasvim zadovoljan načinom na koji Kocaelispor igra.

Ipak, tek je početak sezone i ima dovoljno vremena za popravak dojma. Petković je zabio prvijenac i nema sumnje da je skinuo veliki teret s leđa.