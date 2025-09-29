Petkovićev klub zakucan je za dno turske lige. Bio je jedan od najgorih u novom porazu...

U posljednjem susretu sedmog kola turske Süper Lige, nogometaši Bešiktaša na svom su Tüpraş stadionu uvjerljivo svladali Kocaelispor 3-1, gurnuvši tako momčad Brune Petkovića na samo dno prvenstvene ljestvice. Hrvatski reprezentativac, koji je svoju momčad predvodio kao kapetan, odigrao je jednu od najslabijih utakmica u posljednje vrijeme, a njegova blijeda izvedba simbolizirala je nemoć gostujućeg sastava protiv istanbulskog velikana.

Sve nade Kocaelispora u moguće iznenađenje raspršene su već u uvodnih deset minuta utakmice. Domaćini, koji su u susret ušli puni samopouzdanja nakon visoke pobjede protiv Kayserispora, od samog su početka nametnuli žestok ritam. Već u 4. minuti, portugalski majstor Rafa Silva načeo je mrežu gostiju na asistenciju bivšeg napadača Rome i Chelseaja, Tammyja Abrahama. Samo šest minuta kasnije, semafor je pokazivao 2:0. Vaclav Cerny iskoristio je veliku pogrešku gostujućeg vratara i praktički riješio pitanje pobjednika prije nego što se utakmica pošteno i zahuktala.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Momčad trenera Selçuka İnana, koja je i prije ovog kola bila u teškoj situaciji, nije imala odgovor na agresivnu i tečnu igru "Crnih orlova". Bešiktaš je dominirao u svim segmentima igre, a Kocaelispor se uglavnom branio, s Petkovićem odsječenim u vrhu napada.

Unatoč izrazito lošoj večeri, Bruno Petković je u 37. minuti podsjetio na svoju genijalnost i zašto je jedan od najcjenjenijih napadača u regiji. Nakon jednog ubačaja u kazneni prostor, 31-godišnji Metkovac se vinuo u zrak i fantastičnim škaricama pokušao svladati domaćeg vratara. Bio je to potez utakmice koji je digao publiku na noge.

Video pogledajte OVDJE

Nažalost po njega i njegovu momčad, lopta je prozujala tik uz vratnicu. Domaći vratar Mert Günok samo je pogledom ispratio loptu, a Petkoviću je nedostajalo tek nekoliko centimetara sreće da postigne spektakularan pogodak kakvima je već znao oduševljavati navijače. Taj trenutak bio je, nažalost, jedina svijetla točka u njegovoj i igri cijele momčadi.

Osim tog atraktivnog pokušaja, statistički gledano, bila je to večer za zaborav. Petković je odigrao svih 90 minuta, no njegov je učinak bio gotovo neprimjetan. Prema analitičkoj stranici Sofascore, dobio je ocjenu 6.0, što ga je svrstalo među najlošije ocijenjene igrače u svojoj momčadi. Samo su braniči Muharrem Cinan (5.8) i tragičar Oleksandr Syrota (5.9), koji je postigao autogol, dobili slabije ocjene.

Dinamo je u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka svladao Rosenborg s 2:0 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Brojke dodatno potkrepljuju dojam o lošoj predstavi. Zabilježio je samo taj jedan udarac prema golu, koji nije išao u okvir. Ono što posebno zabrinjava jest podatak da je tijekom utakmice izgubio čak 19 posjeda. U napadačkoj ulozi, gdje se od njega očekuje da zadrži loptu i razigra suigrače, to je nedopustivo visok broj. Također, bio je neuspješan u duelima; od 15 duela sa suparničkim braničima, osvojio je samo pet. Kao kapetan i najistaknutiji pojedinac, nije uspio povući momčad kada je bilo najpotrebnije.

Iako je Tayfur Bingöl u 50. minuti uspio smanjiti na 2:1 i probuditi kratkotrajnu nadu gostima, Kocaelispor nije imao snage za potpuni povratak. Potvrda pobjede Bešiktaša stigla je u trećoj minuti sudačke nadoknade, kada je ukrajinski branič Oleksandr Syrota nespretno poslao loptu u vlastitu mrežu za konačnih 3:1.

Ovim porazom, sedmim u nizu bez pobjede, Kocaelispor je ostao prikovan za dno ljestvice turske Süper Lige sa samo dva osvojena boda. S druge strane, Bešiktaš je ovom pobjedom skočio na peto mjesto i potvrdio visoke ambicije. Za Brunu Petkovića i njegov klub slijedi teško razdoblje i grčevita borba za očuvanje prvoligaškog statusa, a od hrvatskog napadača očekivat će se znatno bolje partije kako bi svoju momčad izvukao iz krize.