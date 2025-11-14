Petkovićeva drama u Turskoj: Zbog duga prijeti raskidom?!

Samo nekoliko mjeseci nakon što je predstavljen kao zvjezdano pojačanje novog turskog prvoligaša Kocaelispora, bivši kapetan Dinama i hrvatski reprezentativac Bruno Petković našao se u središtu financijskog skandala. Dok se oporavlja od ozljede koja ga je privremeno udaljila s terena, iza kulisa se odvijala prava drama. Klub mu je, tvrde turski mediji, dugovao stotine tisuća eura, a strpljenje hrvatskog napadača stiglo je do točke pucanja.

Prema pisanju turskih medija poput Fanatika, situacija je kulminirala kada je Petković službeno upozorio upravu Kocaelispora na neispunjene financijske obveze. Ukupan dug popeo se na vrtoglavih 650.000 eura, a sastojao se od dvije ključne stavke: 200.000 eura bonusa za potpis ugovora, koji je trebao biti isplaćen na samom početku sezone, kao i 450.000 eura neisplaćenih plaća od njegovog dolaska u klub.

Suočen s višemjesečnim kašnjenjem, Petković je povukao radikalan potez. Putem zastupnika poslao je klubu službenu opomenu pred tužbu, postavivši rok od 15 dana za podmirenje cjelokupnog duga. U suprotnom, najavio je jednostrani raskid ugovora i pokretanje pravnog postupka.

Nakon što je informacija procurila u javnost, uprava Kocaelispora je, tvrde tamošnji mediji, reagirala munjevito. U roku od samo nekoliko sati, na Petkovićev račun uplaćen je iznos od 200.000 eura, čime je pokriven dug za bonus. Iako je klub time pokušao smiriti krizu i u medijima poručio da je "sve riješeno prije eskalacije", činjenica je da hrvatski napadač i dalje potražuje dvije zaostale plaće u iznosu od 450.000 eura. Iz kluba su tek šturo poručili da će ostatak duga biti isplaćen "postupno", bez navođenja konkretnih rokova.

Cijela situacija dobiva na težini zbog činjenice da Petković posljednjih mjesec dana ne igra. Međutim, njegov izostanak nije povezan s financijskim sporom, već s ozljedom tetive koljena koju je zadobio sredinom listopada. Zbog oporavka je propustio posljednje četiri utakmice, što dodatno zabrinjava navijače.

Unatoč problemima izvan terena i ozljedi, Petković se u kratkom roku dokazao kao jedan od najvažnijih igrača Kocaelispora. U osam odigranih utakmica zabio je četiri gola i pokazao zašto su ga doveli. Njegova statistika čini ga nezamjenjivim u momčadi koja se kao novopečeni prvoligaš bori za stabilnost u elitnom rangu, gdje trenutačno zauzima 11. mjesto na ljestvici. Pred Petkovićem i upravom kluba su novi razgovori. Hoće li Kocaelispor ispoštovati zadani rok i isplatiti ostatak duga? U suprotnom, turska avantura hrvatskog napadača mogla bi završiti neslavno, a cijeli slučaj preseliti se s nogometnih terena u urede [pravnih stručnjaka.