Obavijesti

Sport

Komentari 9
KOMENTAR PLUS+

Ni peto mjesto nije tragedija, ali zakazali smo oba puta. Jedan je igrač potpuno podbacio na Euru

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Ni peto mjesto nije tragedija, ali zakazali smo oba puta. Jedan je igrač potpuno podbacio na Euru
Foto: Aniko Kovacs

Moramo odraditi još jednu utakmicu pa će biti vremena za odluke hladnije glave. Iduće veliko natjecanje tek je u ljeto 2027. godine, uvjereni smo s nekoliko novih lica među "barakudama"...

Admiral

Trajalo je od Beograda do Beograda. Na četiri europska prvenstva u nizu hrvatski vaterpolisti igrali su barem polufinale, u nizu koji je krenuo u Barceloni 2018. godine, odnosno dvije godine nakon Beograda. I zaustavio se upravo u srpskoj metropoli desetljeće kasnije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026