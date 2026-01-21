Moramo odraditi još jednu utakmicu pa će biti vremena za odluke hladnije glave. Iduće veliko natjecanje tek je u ljeto 2027. godine, uvjereni smo s nekoliko novih lica među "barakudama"...
Ni peto mjesto nije tragedija, ali zakazali smo oba puta. Jedan je igrač potpuno podbacio na Euru
Trajalo je od Beograda do Beograda. Na četiri europska prvenstva u nizu hrvatski vaterpolisti igrali su barem polufinale, u nizu koji je krenuo u Barceloni 2018. godine, odnosno dvije godine nakon Beograda. I zaustavio se upravo u srpskoj metropoli desetljeće kasnije.
