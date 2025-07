Peto mjesto za Hrvatsku nikad nije uspjeh, a od 'barakuda' nešto mogu naučiti i Talijani

Ostvarili smo prvi cilj, plasirali smo se izravno u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, ali nismo napravili ništa od onoga što nas ovdje zanima.

Zborio je tako, mirno i staloženo, Ivica Tucak nakon pobjede Hrvatske nad Grčkom. Naravno, ni hrvatski izbornik ni "barakude" nisu padali u euforiju nakon grupne faze jer pravi je posao, onaj zbog kojeg su se i pripremali mjesec dana, tek bio ispred njih.

Nažalost, tog dana, u četvrtfinalu protiv Mađarske, nisu bili pravi. Podbacili su u bazenu, ukratko. Sve je o izvedbi Hrvatske rekao Marko Žuvela: "Odigrali smo najlošiju utakmicu u zadnje dvije godine".

Foto: Istvan Derencsenyi/World Aquatics

Umjesto planirane borbe za medalju, Hrvatska je završnicu turnira odradila u razigravanju od petog do osmog mjesta. Nisu ovi momci često u toj poziciji, ali i kad im se dogodi, u pravilu izvuku najbolje što se može. Pa tako i u Singapuru dvije, za glavu mučne, utakmice protiv SAD-a, odnosno Crne Gore, koju su i drugi put pobijedili na turniru (19-13) te zauzeli peto mjesto. Mogu po tom pitanju, maksimalnog pristupa svakoj utakmici, od Hrvata štošta naučiti i Talijani.

Hrvatska, koja je ovdje bila u ulozi aktualnog svjetskog prvaka iz Dohe prošle godine, nije u Singapur došla da bude peta na svijetu. Za neke bi reprezentacije peto mjesto bio dobar, vrlo dobar ili izvrstan domet, ali za njih, za njihove standarde, nije. Za njih je razočaravajući. Zapisali smo to već odmah nakon Mađarske, i oni imaju pravo na lošiji dan, turnir. Uostalom, a nasreću, takvi su zaista rijetki jer ako opet pomislite kritizirati ovu reprezentaciju, zaustiti lošu ili ružnu riječ, sjetite se samo da je na zadnjih 12 svjetskih prvenstava igrala deset polufinala i osvojila osam medalja! Od Melbournea 2007. do Gwangjua 2021. sedam u nizu. To nitko neće ponoviti, potpisujemo.

Foto: Istvan Derencsenyi/World Aquatics

Sad, što su u Singapuru napravili krivo, što su mogli bolje... To će izbornik tek analizirati. Jesmo li Rinu Burića mogli više koristiti u vanjskom šutu u čemu je opasnost više za protivnike, Žuveli dati veće šuterske ovlasti kakve ima u Jugu, priliku nekom od sjajnih juniora poput Vlahe Pavlića... Gledajući izostanke kod drugih reprezentacija, Hrvatska se ne može požaliti na takvo što jer je u Singapur stigla s gotovo kompletnim sastavim. Opet, jedan je igrač nedostajao, Jerko Marinić-Kragić. Čovjek koji nas je vukao prema europskom zlatu 2022. godine, ne samo golovima, nego i proslavama koje pokreću, dižu cijelu ekipu. Takva eksplozija energije u bazenu nije nimalo beznačajna, dapače.

Jerino rame, nadamo se, brzo će se oporaviti i biti spremno za siječanj. Zašto siječanj? Već za šest mjeseci, vjerovali ili ne, igra se novo veliko natjecanje. Beograd je domaćin Europskog prvenstva na koje će Hrvatska, pak, doći kao europski viceprvak. Pa i motivom više, ako ovim dečkima u hrvatskoj kapici takvih uopće treba...