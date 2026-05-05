OD UKRAJINKE

Petra Marčinko ispala u prvom kolu jakog WTA turnira u Rimu

Petra Marčinko ispala u prvom kolu jakog WTA turnira u Rimu
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL



Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 69.) nije se uspjela plasirati u drugo kolo WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu, gdje ju je u današnjem dvoboju prvog kola pobijedila Ukrajinka Oleksandra Olijnikova (WTA - 68.) sa 6-1, 6-3 za 73 minute.

Bio je to njihov drugi službeni međusobni dvoboj u kojem je 25-godišnja Ukrajinka uzvratila bivšoj klupskoj kolegici iz zagrebačkog TK "Top Spin" za poraz na prošlogodišnjem W75 ITF turniru "Zagreb Open".

Objema je ovo bio debitantski nastup u glavnom ždrijebu rimskog WTA 1000 turnira, a puno bolje ga je odigrala Olijnikova, koja je čak sedam puta oduzimala servis 20-godišnjoj Zagrepčanki, četiri puta u prvom i triput u drugom setu.

Marčinko je na početku druge dionice meča dvaput imala prednost 'breaka' (1-0, 2-1), ali je oba puta odmah izgubila servis. Zagrepčanka je samo jednom u cijelom meču uspjela osvojit gem na početnom udarcu, nakon što je kod 2-2 propustila posljednju priliku za 'break'.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U osmom gemu je Marčinko po sedmi put u meču izgubila servis, a kad je servirala za pobjedu Olijnikova je ispustila jedan poen.

Ukrajinka će nastaviti svoj put u Rimu protiv 18. nositeljice, Dankinje Clare Tauson (WTA - 18.), a Petra Maričnko bi u sljedećem tjednu trebala biti prva nositeljica W75 ITF turniru "Zagreb Open" na Šalati.

U Rimu je i najbolje rangirana hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA - 59.) koja danas u prvom kolu igra protiv uzbekistanske predstavnice Kamile Rahimove (WTA - 76.).

