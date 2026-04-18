WTA 125 PORTUGAL

Petra Marčinko ostala bez finala

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Petra Marčinko nije uspjela izboriti finale WTA 125 turnira u Oeirasu u Portugalu. Austrijanki Sinji Kraus odlučio je samo jedan break razlike u prvom i trećem setu

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko (WTA-80.) nije se uspjela plasirati u finale teniskog WTA 125 u Oeirasu u Portugalu, bolja od nje je u subotu u polufinalu bila je Austrijanka Sinja Kraus (WTA-120.) Kraus je slavila nakon dva sata i sedam minuta igre sa 6-4, 1-6, 6-4.

Prvi set je pripao Austrijanki nakon što su igračice naizmjenično jedna drugoj oduzimale početni udarac. No Kraus ipak bila bolja i napravila je jedan break više od Marčinko. U drugom setu , hrvatska tenisačica kontrolira igru, oduzima suparnici servis dva puta i izjednačuje na 1-1. Treći je set preslika prvog, igračice jedan drugoj oduzimaju servis, i opet je Austrijanka napravila jedan break više za pobjedu. 

