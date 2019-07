Martić je ispala u četvrtfinalu, ozljeda i Svitolina bile su jače

4-4

Nema znakova umora, jedan poklon Svitoline i odličan retern doveli su Ukrajinku u neugodnu situaciju. No, izvukla je sve dobrim servisom i stigla do 30-30, ali odličan napad Petre doveo ju je do break lopte. Na drugom servisu Svitolina je ubacila slab servis u Petrinu bekhend stranu, ali Petra nije napala i nakon duge izmjene promašila je teren naša tenisačica. Izjednačenje je postalo normalno u prvom setu, kao i nekoliko prednosti pa povratka na izjednačenje. Nije uspjela Martić iskoristiti prvu break loptu u osmom gemu i nakon toga poklonila prednost Svitolini. Ali, pogađate, opet smo imali kanonadu izjednačenja. Na kraju je opet do break lopte stigla Petra i nije ju iskoristila. Petra je na kraju ipak pokleknula i izgubila ovaj gem.