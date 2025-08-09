Pierre-Gabriel na startu sezone nije dobio ni minute. Evo zašto

Dinamo je sjajno otvorio HNL pobjedama nad Osijekom (2-0) i Vukovarom (3-0). 'Modri' su dali pet komada, nisu primili niti jedan i Mario Kovačević ima puno razloga za zadovoljstvo. Uz to, Dinamo djeluje prilično dobro na terenu premda je promijenio velik dio svlačionice i gotovo cijeli prvi sastav.

Premda je na pripremama bio vrlo dobar, Dinamov bek Ronaël Pierre-Gabriel na startu nove sezone nije dobio niti minute. Dio navijača je to začudilo jer je Pierre-Gabriel bio jedan od najstandardnijih igrača prošle sezone, pa i jedan od najboljih svaki put kada bi igrao.

Posebice kada su vidjeli da protiv Vukovara nije niti na klupi. Naime, francuski desni bek lakše je ozlijeđen, donosi tportal.

Isto tako, čini se da je kod trenera Kovačevića pao u drugi plan, a cijeloj priči kumovala je i sjajna forma Morisa Valinčića, kao i dobre predstave Mattea Pereza Vinlofa.

I kada se vrati nakon ozljede, čini se da će se Pierre-Gabriel morati jako potruditi da bi ponovno stekao status standardnog prvotimca Dinama.