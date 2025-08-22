Obavijesti

Zvone Boban ih se riješio, danas su ex dinamovci na marginama

Zvone Boban ih se riješio, danas su ex dinamovci na marginama
Petković se bori za ostanak u Turskoj, Pjaca bi mogao kod Ristovskog u BiH...

Kad je Zvonimir Boban, šef Dinamove uprave, ovoga ljeta krenuo u redizajn momčadi, mnogi su bili skeptični. Bez previše sentimenta riješio se čak i nekih legendi kluba. Vrijeme je pokazalo, ili možda bolje reći tržište, da je Boban bio u pravu. Najviše pompe ovoga ljeta diglo se oko sporazumnih raskida s Brunom Petkovićem (30) i Markom Pjacom (30).

