Pijetraj: Pupek? Nije mi jasna koncepcija stvaranja te karijere

Poznato je kako se izbornik boksačke reprezentacije Hrvatske Leonard Pijetraj razišao s Filipom Hrgovićem nakon pregovora sa Sauerland Boxingom.

Filip je u međuvremenu ostvario četiri profesionalne pobjede u isto toliko borbi, a prošli vikend na bodove je slavio i protiv Irca Seana Turnera.

- On je odabrao svoj put i želim mu da dođe do onoga što toliko želi, a to je naslov svjetskog prvaka. Bit će jako teško, ali sretno mu bilo - rekao je Pijetraj.

Luka Pupek prošlu je subotu izgubio u borbi za pojas juniorskog svjetskog prvaka po verziji WBC od Maona Allyja iz Tanzanije. Uz njegovu se kratku karijeru vežu kontroverze.

- Nije mi jasna njihova koncepcija stvaranja te karijere. Ne mogu ih kritizirati, volio bih popričati s njima. Žao mi je što se s dosta negativnosti pričalo o njegovoj borbi koju je izgubio. Želim mu puno sreće, da krene pravim putem, možda i ispočetka.

Osvrnuo se Pijetraj na nadolazeći nastup hrvatske reprezentacije Hrvatski vitezovi u Svjetskoj ligi ovaj petak protiv Francuske.

- Oni su najbolji u ovoj skupini, tek nam dolaze pravi mečevi. Naši su se momci pokazali kao vrlo čvrsti i dobri boksači i nisu se osramotili. Normalno da je ovo tek uvod, puno jače i mnogoljudnije države jako su se dugo uhodavale. Krenuli smo u to i nitko se nije nadao nekim velikim pobjedama, ali nisu nas deklasirali. Očekujem paklenu atmosferu u Zadru - zaključio je Pijetraj.