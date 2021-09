Neću biti subjektivan, Novak je za mene najbolji svih vremena. Novače, glavu gore, i meni je teško, rekao je kroz suze bivši hrvatski tenisač i legendarni trener Nikola Pilić (82) nakon poraza Đokovića u finalu US Opena.

POGLEDAJTE VIDEO: Đoković i Boban slavili na Wembleyju

Đoković nije uspio izboriti 21. titulu u karijeri u New Yorku, a u tome ga je spriječio Rus Daniil Medvjedev (25) koji ga je pobijedio nakon dva sata i 18 minuta s 6-4, 6-4, 6-4 te osvojio prvi Grand Slam u karijeri.

Pilić je jedan od najzaslužnijih za Novakovu karijeru, a otkrio ga je kao dijete te ga preuzeo pod svoje i počeo s njime trenirati. I brojni drugi stručnjaci šokirani su Đokovićevim porazom, ali Pilić vjeruje da će povijest ispisati već u siječnju iduće godine na Australian Openu.

- Nitko nije osvojio devet puta Australian Open, to je jedino Novak napravio. On se osjeća fantastično u Australiji i sigurno da će, ako se bude osjećao dobro, osvojiti deseti naslov tamo. Ja sam siguran da su ambicije Novaka velike. Mlađi je od Nadala i Federera i siguran sam da će prije ili kasnije osvojiti 21. titulu. Ali, samo da vam kažem, to nije bitno. Onog trenutka kad je Đoković osvojio posljednji Wimbledon, stavio sam sve na stol i došao do toga da je u pet različitih komponenata najbolji na svijetu - rekao je Pilić koji je kao trener osvojio Davis Cup s Njemačkom.

Kako je Pilić, koji je kao trener osvojio Davis Cup s Njemačkom, pustio suzu tijekom uključenja u RTS možete pogledati OVDJE.