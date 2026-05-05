HRMIĆ DVA GOLA

Pioniri Dinama glatko dobili Istru i došli do trofeja u Kupu

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dinamo pobijedio Istru 1961 u finalu Kupa! Gabriel Hrmić briljirao s dva gola, a "modri" dominirali cijelom utakmicom. Osveta za nedavni poraz u prvenstvu

Pioniri Dinama novi su osvajači Hrvatskog nogometnog kupa. U finalu odigranom u utorak na Gradskom stadionu u Križevcima, "modri" su s 2-0 nadigrali vršnjake iz Istre 1961, a junak pobjede bio je dvostruki strijelac Gabriel Hrmić.

Od samog početka bilo je jasno tko je favorit na terenu. Momčad Dinama nametnula je svoj ritam, a dominaciju potvrđuje i statistika. "Modri" su imali čak 78 posto posjeda lopte i 19 udaraca prema golu Puljana. Pritisak se isplatio u 24. minuti. Nakon što je golman Istre Gabriel Petrc obranio udarac Tea Ivančića, na odbijenu loptu natrčao je Gabriel Hrmić i lako je pospremio u mrežu za vodstvo. Prije toga, "modri" su dvaput pogađali okvir gola; prvo je Teo Ivančević u 15. minuti pogodio prečku, a samo tri minute kasnije isto je učinio i Niko Nestić.

U nastavku se slika na terenu nije mijenjala. Dinamo je kontrolirao utakmicu i tražio drugi gol kojim bi riješio pitanje pobjednika. To se dogodilo u 50. minuti, kada je najbolji strijelac prvenstva Gabriel Hrmić iskoristio lošu procjenu golmana Petrca nakon ubačaja s lijeve strane i glavom zabio za konačnih 2-0. Istra je najbolju priliku imala u 65. minuti, no udarac Renea Circote također je završio na prečki. Pobjeda je "modrima" donijela i svojevrsnu osvetu za nedavni prvenstveni poraz od Istre (1-2), koji bi ih mogao stajati naslova prvaka.

