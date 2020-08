Pique: 'Sramota, dotaknuli smo dno'; Setien: 'Ne znam ostajem li trener Barce, ne ovisi o meni'

Ne znam hoću li ostati trener ili ne. To ne ovisi o meni. Sigurno će doći do neke reakcije, posebno kad se uzme u obzir koliko je ponižavajuć ovaj današnji poraz, rekao je trener Barce nakon debakla protiv Bayerna (8-2)

<p>Sramota, ništa drugo ne mogu reći. Ovo nije prvi ili drugi put... Ovaj klub treba promjene svih vrsta. Dotaknuli smo dno. Ako ja moram otići da bi došli mlađi igrači i nova krv, otići ću. U Europi nismo kompetitivni, a više nam ne ide ni u ligi. Ovaj neuspjeh se ne može maskirati ničime, demotiviran je i veoma ljut nakon utakmice bio stoper <strong>Barcelone Gerard Pique </strong>koji se usudio prvi izaći pred novinare nakon debakla i teškog poraza od <strong>Bayerna</strong> (8-2).</p><p>Katastrofa. Ili još neka teža riječ mogla bi se iskoristiti za ono što se Barceloni dogodilo Barceloni na stadionu Benfice u četvrtfinalu Lige prvaka. Bayern ih je pregazio <strong>8-2</strong> (4-1) i goropadno otišao u polufinale Lige prvaka, a naš <strong>Ivan Perišić</strong> dao je gol za 2-1. <strong>Hansi Flick</strong> u potpunosti je nadmudrio <strong>Quiquea Setiena</strong> i održao mu malu trenersku školu.</p><p>- Jako bolan poraz, primili smo previše golova. Bayern nas je potpuno nadigrao. Kad <strong>Pique </strong>kaže nešto kao što je rekao ranije, onda tu ima istine. Svi smo jako frustrirani i mora ćemo donijeti odluke misleći na budućnost kluba. Ovo ga jako boli - rekao je trener Barcelone Quique Setien pa dodao o svojoj budućnosti u redovima 'blaugrane': </p><p>- Ne znam hoću li ostati trener ili ne. To ne ovisi o meni. Sigurno će doći do neke reakcije, posebno kad se uzme u obzir koliko je ponižavajuć ovaj današnji poraz - završio je trener Barcelone.</p><p>Bayern je osigurao polufinale Lige prvaka u kojemu ih čeka bolji iz ogleda <strong>Manchester Cityja</strong> i <strong>Lyona </strong>koji se igra u subotu, a pokazali su da mogu dominirati protiv bilo koga. Ako City pobijedi Lyon, bit će to pravi nogometni spektakl u Portugalu. <strong>Thomas Müller </strong>(30) zabio je dva gola i asistirao za jedan.</p><p>- Teško je objasniti što se dogodilo. Igramo u fantastičnoj formi. Hvala vam što ste mi dali trofej za igrača utakmice, ali mi imamo 12 ili 15 igrača koji ga zaslužuju. Igramo u intenzitetu u kojem nas je teško pobijediti. Jako smo se zabavili danas. Nije bitno tko su nam protivnici, naravno da je posebno kad je to Barcelona, ali nije nam presudno. Kad oni pritisnu i driblaju, to nije problem. Kad mi dobijemo loptu onda se vidi koliko talenta imamo prema naprijed - rekao je stožerni igrač Bavaraca pa završio:</p><p>- Možete zamisliti kako se dobro osjećamo nakon ovakve utakmice, ali moramo se smiri i regenerirati. Moramo biti sretni. Sutra ujutro ćemo se probuditi, odgovoriti na poruke koje su nam stigle na mobitel i fokusirati se na sljedeću utakmicu. Mi smo tu kako bismo slavili u finalu</p>