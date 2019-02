Pirotehnički rat! Golman odbio igrati nakon neviđene bakljade

AFK i GAIS su zaigrali prvi susret nakon sedam godina, ali je gradski derbi u Göteborgu potrajao samo 45 minuta. Utakmica je prekinuta zbog neviđene bakljade navijača. Nisu to bila uobičajene baklje i topovski udari koje viđamo na utakmicama, s tribina su u zrak i prema travnjaku letjele i rakete. Nažalost, u čitavom kaosu je nastradao golman GAIS -a Marko Johansson.

Gothenburg derby between #IFKGbg & #GAIS was postponed until tomorrow when it will be played without any fans due to IFK fans pyrotechnics & fireworkspic.twitter.com/MxlChxRHt3