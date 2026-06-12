Mateo Grundov pisao je Luki Modriću, a njegov stariji brat Max Igoru Matanoviću. 'Djeca danima nisu mogla spavati, za njih su ovo nezaboravni trenuci', kaže nam voditeljica puta Andrea
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PISMO IDOLU Pogledajte što je 11-godišnjak dao Luki Modriću: 'Djeca danima nisu spavala...'
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Hrvatska nogometna reprezentacija i u četvrtak je imala navijače na popodnevnom treningu u Alexandriji. Zlatko Dalić nije i drugi dan u nizu otvorio trening za javnost, ali "vatrene" je pratilo 26 hrvatske djece žive u SAD-u. Bilo je zabavno, uz teren smo opet gledali "kockice", a 26 djece iz četiri američka grada dobila su trenutke za pamćenje.
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