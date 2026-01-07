Pitali smo umjetnu inteligenciju da predvidi prvaka HNL-a. Njen odgovor baš nitko nije očekivao

Proteklih dana platformom X, bivšim Twitterom, širi se trend modificiranja fotografija koristeći chatbot umjetne inteligencije Grok, i to tako da ga korisnici označe u objavi ili komentaru i on im u kratkom vremenu izbaci traženo, što zna izbacivati urnebesne, ali i neke sramotne i skandalozne rezultate.

Odlučili smo se poigrati i upitati ovu spravicu Elona Muska tko će biti prvak HNL-a ove sezone. Bez bilo kakvog sugeriranja odgovora i skraćivanja popisa mogućeg prvaka, složili smo infografiku s grbovima svih deset prvoligaša i tražili da u odgovoru izbaci onaj koji će biti prvak.

Odgovor je stigao za jednu minutu i definitivno ga nismo očekivali. Umjetna inteligencija složila je fotomontažu grba koji je praktički replika Hajdukova, ali umjesto imena kluba na obodu piše: GNK Dinamo Zagreb!

Iako se AI alati šire neslućenom brzinom, i ovaj su put pokazali da mogu zakazati. A možda se ni Grok jednostavno ne može odlučiti između Dinama i Hajduka? Dijeli ih jedan bod nakon prvog dijela prvenstva.

Što se kladionica tiče, izraziti je favorit Dinamo s koeficijentom 1,40, Hajduk je na 3, Rijeka na 85, Istra na 200, Varaždin 250, Lokomotiva 500, Gorica 1500, a Vukovar i Osijek na 2500.